«Брали автографы, просили написать картину»: российский чиновник рассказал о своей поездке в Австрию

В интервью немецкому изданию Die Ziet заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев сообщил, что сожалеет о резком ухудшении отношений между Россией и странами ЕС. Он вспомнил тёплый приём, который оказали ему местные жители во время поездки в Австрию.

«Когда я работал министром сельского хозяйства, то часто посещал Европу с целью привлечь иностранные инвестиции в Россию, делал это неофициально, в основном во время новогодних праздников, – рассказал политик. – А особо тёплый приём мне оказали в Австрии. Я зашёл в бар, заказал пиво, а дальше вокруг меня возник ажиотаж, которого не было даже в Воронеже, где меня каждая собака знала. Люди брали автографы, просили написать картину. Я даже что-то накалякал там».

Парламентарий добавил, что такое внимание смутило его – он переехал в другую австрийскую деревню, но и это не помогло.

«Ко мне потянулись не только люди, но и собаки. Видимо, животные чувствуют хорошего человека», – заключил Гордеев.

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