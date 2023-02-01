Бросившая сожителя пьяная Слава отдалась постороннему мужику

У российской певицы Анастасии Сланевской, выступающей под псевдонимом Слава, очень странные отношения с бывшим мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Несмотря на то, что пара официально уже не состоит в браке, они продолжают общаться и даже ездили вместе отдыхать на Мальдивы, где у них даже был интим. Об этом Слава сама рассказала журналистам.

О разрыве певица Слава и ее муж объявили перед Новым годом. Артистка не стала скрывать этой новости, но при этом не выглядела расстроенной. Казалось, что пара мирно подошла к этой логической черте. Теперь же у фанатов возникают закономерные вопросы.

На днях певица Слава шокировала подробностями об отдыхе с Данилицким. Оказалось, что у разведенной пары был интим. Артистка поддалась искушению и позволила бывшему мужу поцеловать себя. Несмотря на то, что звезда уверяла, что поехала с бывшим на отдых только ради дочери Антонины, всем ясно совершенно другое – романтические отношения продолжаются.

По словам Славы, чувства вспыхнули между бывшими, когда они были “под градусом”, то есть артистка была пьяна.

“Мы пару раз выпивали вместе. Я давала слабину и даже позволила поцеловать себя в ножку”, – рассказала певица.

Впрочем, после такого интима артистка пожалела о случившемся. Однако в интервью каналу RU.TV Слава призналась, что все же готова дать Данилицкому еще один шанс.