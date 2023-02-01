 

Вышвырнул Аллочку: Неблагодарный Киркоров плюнул в спину страдающей на чужбине Пугачевой

01.02.2023, 17:05, Разное
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Который месяц Алла Пугачева живет за пределами России. Вместе с опальным муженьком она обосновалась в Израиле, откуда демонстрирует, как проживает свое лучшее время. Однако далеко не все верят в счастье Примадонны на чужбине. К примеру, недавно Наталья Фатеева заявила, что звезда там страдает. Кажется, что артистку уже стали забывать близкие. В частности, на этом поймали ее бывшего мужа Филиппа Киркорова.

Поп-король сейчас тоже находится за границей. В Израиль он не заехал, а отправился в солнечный Майами. Там певец проводит время с друзьями, а еще встречается с легендами музыкального мира. В его микроблоге появилось видео, снятое в ресторане, где артист увиделся с Энгельбертом Хампердинком.

Своим поклонникам Филипп Киркоров признался, что именно этот человек стал для него главным учителем, а на опубликованном видео принялся восхвалять зарубежного коллегу. Вот только, по мнению россиян, артист забыл, кто на самом деле помог ему протоптать дорожку в мир шоу-бизнеса.

“Разве не Пугачева твой Master (учитель. – Прим. ред.)?” – заметили этакий плевок в спину Примадонны со стороны поп-короля пользователи.

Кажется, певец, годами восхвалявший Примадонну, несмотря на все неурядицы в отношениях, вышвырнул Аллочку из своей жизни. По крайне мере так кажется, потому что Филипп Киркоров в последнее время вообще о ней не вспоминает: ни как о любви всей своей жизни, ни как об учителе, который помог продвинуться по карьерной лестнице. Вот такая неблагодарность!


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