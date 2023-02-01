 

Российский фотограф снял Пэрис Хилтон в образе Мэрилин Монро для арабского Vogue

01.02.2023, 17:00, Разное
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Светская львица Пэрис Хилтон поделилась кадрами из фотосессии для февральского номера арабского Vogue. Новые снимки она опубликовала в своих социальных сетях. На черно-белых кадрах в ретро-эстетике звезда позирует в образе культовой голливудской кинодивы Мэрилин Монро. 

В образе моей вечной иконы, – подписала серию фотографий Пэрис.

Чтобы воссоздать образ главной блондинки Голливуда, стилисты надели на Хилтон парик из объемных локонов платинового оттенка. Автором фотосессии стал российский фотограф Абдулла Артуев. Ранее он снимал модель Ким Шелл для декабрьской обложки чехословацкого Vogue.

В данный момент Хилтон счастлива в браке с бизнесменом Картером Реумом. Недавно влюбленные впервые стали родителями. Ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери. Актриса пока не сообщила пол и имя наследника, но поделилась первой фотографией с ручкой малыша в социальных сетях. Напомним, пара подтвердила отношения в январе 2021 года. А уже в феврале 2022-го Реум сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Свадьба Пэрис и Картера состоялась 11 ноября.


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