В стиле Y2K: Никола Пельтц стала лицом новой рекламной кампании бренда GCDS

Никола Пельтц, которая летом 2022 года обвенчалась на берегу океана с Бруклином Бекхэмом, снялась в рекламной кампании весенней коллекции бренда GCDS. По информации WWD, съемки проходили в Лос-Анджелесе. Звезда позировала перед объективом фотографа Чжун Линя.

На снимках Пельтц запечатлена в различных необычных позах на фоне бархатных штор и сиреневой кровати. На одном из кадров Никола позирует в платье с принтом из мультфильма “Губка Боб Квадратные Штаны” и лаковых сапогах на каблуках. На другом — лежит на полу в белой майке, джинсовой мини-юбке и высоких носках.

Я познакомилась с Николой много лет назад на ужине и была очарована как огромным бархатным бантом на ее хвосте, так и шутками, которые она отпускала весь вечер. С тех пор мы пережили вместе множество веселых приключений между Лос-Анджелесом, Лондоном и Парижем, никогда не покидая танцпола, – сказала дизайнер бренда Кальза.

Напомним, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм познакомился со своей возлюбленной — дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца Николой — в 2019 году. Пара обнародовала отношения год спустя, и тогда же стало известно о помолвке. Среди многочисленных звездных гостей на торжестве присутствовали вся чета Бекхэмов, звезда “Отчаянных домохозяек” Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, бывшая “перчинка” Мел Би и телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи.