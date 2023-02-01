 

“Перестали финансировать”: как опальный принц Гарри промотал наследство покойной принцессы Дианы

01.02.2023, 14:24, Разное
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Ни для кого не стало секретом то, что мемуары, выпущенные принцем Гарри, были не столь возможностью раскрыть подробности его суровой жизни во дворце, но способом заработать. Некоторое время назад Дни.ру уже писали о том, что гонорар за книгу “Запасной” уже составил 36 миллионов долларов, но сумма эта еще вырастет за счет процента с продаж.

И, пусть представители пары Меган Маркл и принца Гарри утверждали ранее, что за скандальное интервью Опре Уинфри семья не получила на цента, многие уверены, что солидный гонорар им все же достался. Ведь недаром снятый с довольствия Британской королевской семьи Гарри пожаловался в ходе шоу на ухудшившееся материальное положение.

“Меня перестали финансировать в первом квартале 2020 года”, – печально выдохнул тогда принц Гарри, добавив что ему пришлось запустить руку в наследство, оставленное матерью.

Эксперты, располагающие данными о сумме, оставленной на счете покойной принцессы Дианы своему младшему сыну, рассчитали, что 13 миллионов долларов паре бы не хватило бы надолго. Одна лишь оплата службы круглосуточной охраны обходится им в 5 миллионов долларов ежегодно. Получается, что почти все наследство покойной принцессы Дианы принц Гарри промотал на одних только охранников. Ведь после бегства из Великобритании, Сассексы были лишены такой привилегии, а оставаться один на один с простыми людьми им было страшно: мало ли кто захочет выразить свое недовольство опальному принцу Гарри или его скандалистке-жене Меган Маркл.


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