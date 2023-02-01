 

Популярные мобильные игры будут сняты с производства

01.02.2023, 12:45, Разное
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Electronic Arts объявила, что серверы Apex Legends Mobile будут закрыты. Изменения вступят в силу через три месяца.

EA планирует закрыть мобильные серверы Apex Legend 1 мая, несмотря на успех игры и признание, которое она получила как “Игра года” в App Shop и Google Play. Возможность покупать внутриигровые предметы была удалена 31 января. Уже сделанные покупки не будут возвращены.

Apex Legends Mobile для Android и iOS была запущена в мае 2022 года. Некачественные обновления стали причиной закрытия шутера.
EA также приостановила разработку Battlefield Mobile и распустила Industrial Toys (студию, которая разрабатывала игру). Мобильные версии этого популярного шутера все еще находились в стадии тестирования, поэтому выпустить их не представлялось возможным.


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