 

Во Владивостоке может появиться сеть городских электропоездов

01.02.2023, 12:45, Разное
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Власти Владивостока ведут переговоры с группой “Синара” о создании сети городских электричек. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков на совещании, посвященном генеральному плану развития города.

Шестаков заявил, что генеральный план развития города включает создание “наземного мегаполиса”. Создание такой транспортной системы позволит уменьшить заторы на дорогах Владивостока.

Внеуличный общественный транспорт является альтернативой дорогам и снизит потребность в автомобилях. В городах он должен использоваться в качестве пригородных поездов. “Мы начали переговоры с Группой Синара. Это производственная компания, которая имеет опыт в подобных проектах, и мы ценим их поддержку”, – заявил глава Владивостока.

Он сообщил, что уже находится в контакте с коллегами из РЖД на самом высоком уровне, чтобы обсудить возможность заключения такого соглашения и расширения путей для запуска городских электропоездов.

Президент Владимир Путин поручил разработать генеральные планы реконструкции административных центров в Дальневосточном федеральном округе. Сюда входят города с населением более 50 000 человек. Изначально речь шла о 22 городах. Позже Министерство развития Российской Федерации рекомендовало включить в план центр экономического роста. Также будут созданы генеральные планы для 25 городов, в число которых входит и Владивосток.


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