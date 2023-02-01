 

Стала известна дата выхода второй части “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном

01.02.2023, 11:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прекрасные новости для фанатов кинематографической вселенной DC. Продолжение фильма “Бэтмен”, главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон, выйдет на экраны 3 октября 2025 года. Информацией поделились продюсеры ленты Джеймс Ганн и Питер Сафран на пресс-конференции, посвященной будущим проектам DC. 

Кинематографисты рассказали, что второй “Бэтмен” выйдет под лейблом DC Elseworlds. Таким образом будут помечаться все картины, истории которых не входят в общую вселенную DC. Режиссером и сценаристом сиквела вновь выступит Мэтт Ривз. Он же работал и над оригинальным фильмом.

Планируется, что у картины появится еще одно продолжение. Таким образом, “Бэтмен” станет трилогией. Подробности сюжета будущей ленты пока не раскрываются. Также создатели фильма не говорят и о том, какие актеры, помимо Паттинсона, вернутся к своим ролям. 

Первый “Бэтмен” получил признание критиков и собрал в мировом прокате 770 миллионов долларов в прошлом году. Помимо этого картина стала самой популярной лентой на российских пиратских сайтах в 2022-м. Официальный релиз проекта в России был отменен за день до премьеры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07.22 / Мнение: О героях на щитах

03.06.21 / Способствует росту волос и увлажняет их стержень: как использовать касторовое масло для ухода за волосами

06.04.22 / Жители Германии самостоятельно подключили «Северный поток-2» к газотранспортной системе и потребовали платить Москве в рублях

26.08.21 / Почему не нужно стричь брови ножницами: можно повредить их структуру

16.06.22 / Мнение: Курс “Психоалхимия. 12 типов имиджа”

12.04.22 / «После встречи с Гагариным я стала всегда доедать лимон из чая»: Елизавета II раскрыла секрет своего долголетия

24.11.22 / Пит Дэвидсон и Эмили Ратажковски отметили День благодарения вместе на фоне слухов о романе

29.07.20 / В КНР заблокировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне

31.12.21 / Дубцова “ослепила” всех красотой после пластической операции

15.12.22 / Ультиматум Кремля: или Грайнер, или никто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика