Стала известна дата выхода второй части “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном

Прекрасные новости для фанатов кинематографической вселенной DC. Продолжение фильма “Бэтмен”, главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон, выйдет на экраны 3 октября 2025 года. Информацией поделились продюсеры ленты Джеймс Ганн и Питер Сафран на пресс-конференции, посвященной будущим проектам DC.

Кинематографисты рассказали, что второй “Бэтмен” выйдет под лейблом DC Elseworlds. Таким образом будут помечаться все картины, истории которых не входят в общую вселенную DC. Режиссером и сценаристом сиквела вновь выступит Мэтт Ривз. Он же работал и над оригинальным фильмом.

Планируется, что у картины появится еще одно продолжение. Таким образом, “Бэтмен” станет трилогией. Подробности сюжета будущей ленты пока не раскрываются. Также создатели фильма не говорят и о том, какие актеры, помимо Паттинсона, вернутся к своим ролям.

Первый “Бэтмен” получил признание критиков и собрал в мировом прокате 770 миллионов долларов в прошлом году. Помимо этого картина стала самой популярной лентой на российских пиратских сайтах в 2022-м. Официальный релиз проекта в России был отменен за день до премьеры.