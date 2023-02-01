 

«Обязательно исправимся» – Алексей Кудрин пообещал добавить фото Гитлера в поисковую выдачу «Яндекса» по запросу «бункерный дед»

01.02.2023, 11:33, Разное
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Советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин прокомментировал наличие блокирующих алгоритмов в сервисе «Яндекс Картинки».

Из-за программных запретов пользователи получали нерелевантные изображения по запросу «бункерный дед».

Война в Украине– Я лично всё проверил и, действительно, никакого Гитлера там нет. Вместо него какой-то уставший пожилой мужчина. Раз люди того требуют, то мы обязательно исправимся, – заявил экс-глава Счётной палаты. – Наши программисты уже подключили к поисковым базам альбом с фотографиями немецкого диктатора. Хочу отдельно подчеркнуть, что никто и ничто не может нам ничего запретить. Мы за свободу слова всегда и во всём.

Медиаменеджер также отметил, что до слива исходного кода сервисов в компании даже не подозревали о существовании такого рода проблем.

– На наших серверах хранятся терабайты информации и отследить их все просто невозможно. Но внутреннее расследование показало, что вредоносные участки кода были написаны бывшим генеральным директором Аркадием Воложем, уволившимся две недели назад. Для предотвращения подобных ситуаций мы в «Яндексе» приняли решение о создании Счётного департамента, который будет отслеживать новые коммиты на Гитхаб, — добавил медиаменеджер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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