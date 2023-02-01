 

«Это писали какие-то индусы» – руководство Яндекса принесло извинения за оскорбительные фрагменты своего кода

01.02.2023, 9:33, Разное
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Глава департамента корпоративной этики компании «Яндекс» Григорий Ромченко от лица руководства принёс извинения за оскорбительные слова и выражения в слитом в открытый доступ репозитории кода сервисов компании.

По его словам, опубликованный код «писали какие-то индусы» и «чучмеки, не понимающие по-русски».

Он добавил, что оскорбления представителей различных рас в исходном коде противоречат политике и морально-этическим принципам компании. Ромченко обвинил в случившемся недобросовестных сотрудников, заявив, что при прочтении их кода у него сложилось впечатление, что его писали «какие-то индусы». Он пообещал «выкинуть на мороз» всех работников, которые «и сами чёрт знает кто, и по-русски не понимают».

– Ну вот кем надо быть, чтобы так называть переменные? – задаётся вопросом топ-менеджер. – Чучмеком каким-то, аборигеном? Им чёрным по белому русским языком написано, что так делать нельзя, это наша корпоративная этика. А им, видимо, всё равно. Пускай в свои аулы валят и там работают козопасами, а не лезут в ведущую мировую IT-компанию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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