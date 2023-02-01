Кап Два – таинственная мумия двухголового гиганта из Патагонии

В музее диковинок Балтимора, штат Мэриленд, США, находится удивительная двухголовая мумия человека ростом около трех метров, вокруг которой больше вопросов, чем ответов.

Официальная наука считает ее безусловной подделкой, вроде фальшивых мумий, которые в 19-начале 20 века выставляли на ярмарках как “фиджийских русалок” и которые изготовлялись путем сшивания верхней части тела обезьяны и рыбьего хвоста.

Но на самом деле неизвестно, проводил ли кто-то официальное изучение балтиморской мумии, чтобы на 100% доказать, что она подделка. Похоже, что все это лишь словесные заверения, ничем не подкрепленные.

Согласно легендам, это останки гиганта из Патагонии, районе Аргентины в Южной Америке. Рассказывают, что в 1673 году испанские моряки, высадившиеся в Патагонии, встретили этого двухголового великана и решили захватить его в плен живьем.

Им удалось его связать, протащить на корабль и привязать к мачте, но когда гигант пришел в себя, то освободился и попытался бежать. В попытке поймать его, гиганта смертельно ранили копьем в грудь, после чего испанцы решили сохранить его труп путем высушивания, чтобы превратить в мумию.

Затем пути мумии теряются и в следующий раз она обнаруживается уже в Англии в 19 веке. Там владельцы мумии начали выставлять ее на различных площадях и ярмарках, время от времени перепродавая ее новым хозяевам.

В 1914 году мумия хранилась в музее пирса Бирнбек в Уэстоне, Англия, откуда ее вскоре выкупил новый хозяин и на протяжении следующих 45 лет демонстрировал двухголового гиганта на ярмарках в Северном Сомерсете.

В 1959 году мумию выкупил бизнесмен Томас Говард, после чего она оказалась в США, а после пары десятилетий “скитаний” в конце концов осела в музее Antique Man Ltd в Балтиморе, Мэриленд.

Есть сведения, что в 1930-х неназванные два врача и рентгенолог провели неофициальный осмотр этой мумии и пришли к выводу, что “нет никаких видимых доказательств того, что это подделка”. В итоге они решили, что перед ними срощенные (сиамские) близнецы с гигантизмом.

Большая афиша середины 20 века, приглашающая публику зайти посмотреть на двухголового гиганта

У мумии много разных названий – “патагонский гигант”, “двухголовый великан” и тд, но чаще всего ее называют Кап Два (Kap-Dwa), указывая, что с патагонского языка это переводится как “две головы”.

Есть альтернативная версия, что на самом деле этого двухголового мужчину обнаружили в Парагвае, а не в Патагонии. И он был уже мертв, лежа на песчаном берегу с большим копьем в груди.

Те, кто верит в то, что мумия подлинная, говорят, что она доказывает правдивость слов моряка из команды Фердинанда Магеллана, который в начале 16 века плыл на корабле вдоль побережья Патагонии и видел там человека гигантского роста:

“Мы видели недалеко от пляжа человека, который был таким большим, что наша голова едва доходила ему до пояса”.