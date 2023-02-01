 

Денег не хватает: На что спустила миллионы влипшая в долги богачка Бузова

01.02.2023, 5:04, Разное
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На днях в прессе появилась новость о том, что поющая телеведущая влипла в долги! Звезда, по некоторым данным, перестала платить коммунальные платежи за квартиру в Петербурге, а задолженность уже переваливает за 43 тысячи рублей. Казалось бы, что для теледивы эти копейки, если учитывать ее баснословные заработки, которые, к слову, оцениваются в миллионы. Неужели Ольга Бузова спустила все свои богатства на роскошную жизни, а денег теперь не хватает?

Люди из светской тусовки решили пролить свет на ситуацию. Блогер и бизнесмен Ашот Задыкян в разговоре с “Дни.ру” раскрыл финансовое состояние звезды, исходя из информации, которой обладает. Так на что же тогда артистка спускает свои миллионы?

“Это не уходит на всякую мишуру и все остальное…Я считаю, что у нее предостаточно и возможностей, и проектов, которые приносят прибыль, чтобы легко и спокойно с этим разобраться”, – сказал собеседник.

Он уверен, что с деньгами у теледивы все хорошо, а появившиеся долги – это просто-напросто забывчивость, от которой никто не застрахован.

Ашот Задыкян напомнил о том, какой у звезды все-таки плотный график, а в таком потоке дел легко не уследить за недвижимостью. Более того, блогер считает, что Ольга Бузова богата и обеспечена настолько, что может не только погасить долги, но и начать “что-нибудь глобальное и крутое”.


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