Великобританию вот-вот накроет волна забастовок — и она угрожает смыть правительство Сунака

В Великобритании в среду начнётся самая масштабная за двенадцать лет серия забастовок бюджетников, в которой готовятся принять участие полмиллиона человек, пишет Politico. Как подчёркивается в материале издания, в Соединённом Королевстве, похоже, повторяется «зима тревоги» конца 70-х, которая привела к краху правительства лейбористов — и не исключено, что нынешний кабинет министров во главе с Риши Сунаком ждёт аналогичное фиаско.



AP

Перед правительством британского премьера Риши Сунака вырисовывается перспектива повторения «зимы тревоги» — тяжелейшего кризиса, поразившего Соединённое Королевство в конце 1978 года, пишет Politico. Как констатируют британские историки, не разглядеть параллели довольно трудно: как и тогда, страну терзает мощная инфляция, министрам едва удаётся хоть как-то справляться с многочисленными проблемами — а теперь ещё и начинается масштабная волна забастовок госслужащих.

Сравнение, разумеется, корректно лишь отчасти, ведь сорок пять лет назад со стачками, охватившими практически все сектора от доставки еды до похоронной индустрии, пришлось иметь дело лейбористам под руководством Джеймса Каллагэна, тогда как консерваторы с Маргарет Тэтчер во главе были в оппозиции и дожидались своего шанса, который они получили уже на следующих выборах в 1979-м, говорится в материале Politico. Вместе с тем, нынешнее консервативное правительство Сунака всё же рискует повторить путь кабинета Каллагэна, для которого стачки стали началом краха, отмечает обозреватель издания.

По информации Politico, в новой волне забастовок, стартующих в Великобритании в среду, примут участие около 100 тыс. госслужащих из правительственных учреждений, портов, аэропортов и центров проведения экзаменов по вождению, а сверх того — ещё несколько сотен тысяч бюджетников, в числе которых учителя из всех регионов Англии и Уэльса, машинисты поездов 14 британских железнодорожных операторов и сотрудники 150 британских университетов. Как напоминает обозреватель издания, за несколько минувших месяцев в стране уже успели побастовать работники железнодорожных компаний и почты, водители и медицинский персонал скорой помощи, а также медсёстры. Наконец, в понедельник вечером за проведение забастовки проголосовали и пожарные.

Хотя в каждом секторе хватает собственных причин для недовольства, многие из бастующих в первую очередь недовольны отсутствием повышения зарплат на фоне сохраняющейся до сих пор высокой инфляции — а это значит, что Сунаку будет гораздо сложнее применить традиционный для консерваторов политический трюк и возложить вину за забастовки и доставляемые ими гражданам неудобства на зловредные профсоюзы, пишет журналист Politico. Как разъясняет автор, раньше такая тактика отлично работала, позволяя консерваторам клеймить своих соперников-лейбористов как рабов своих спонсоров из тред-юнионов, но ныне воспользоваться удобным «пугалом» не получится, поскольку общественные настроения сильно изменились.

Сунак пока пытается выстраивать себе имидж «Мистера Адекватность»: он подчёркивает, что всегда готов выслушать требования работников, но при этом настаивает на том, что недовольным надо находить «равновесие» между потребностью реализовать своё право на забастовку и необходимостью обеспечивать гражданам бесперебойный доступ к необходимым услугам, отмечает обозреватель Politico. В этой связи премьер продолжает попытки продавить через парламент новые законы, которые установят в затронутых стачками секторах «допустимые нормы обслуживания», дабы предотвратить серьёзные сбои. И хотя профсоюзы эти нормативные акты приводят в бешенство, Сунак всё равно ведёт себя куда мягче, чем та же Тэтчер, которая в своё время буквально клялась, что не позволит бастующим «попрать базовые свободы» британцев, подчёркивает автор.

Осторожность Сунака, меж тем, как минимум отчасти обусловлена переменами в политической обстановке, произошедшими в результате пандемии коронавируса, констатирует журналист Politico. Как пишет автор, британская публика всегда сочувствовала медработникам — но после того, как им на фоне коронавирусного кризиса пришлось выносить экстремальные нагрузки, это сочувствие укрепилось ещё больше, благодаря чему избиратели стали гораздо трепимее, чем в прошлом, относиться к требованиям вообще всех бастующих. Как констатируют теперь политологи, в такой конъюнктуре, да ещё и на фоне инфляционного кризиса, у главы британского правительства никак не получится подать стачки как идеологически мотивированные протесты.

А тем временем, лейбористам, напротив, приходится гораздо легче, чем раньше, полагает автор материала. Когда Каллагэн не стал для восстановления порядка в стране применять против профсоюзов чрезвычайные полномочия, Тэтчер смогла изобразить его слабым лидером — а во время прошлой волны забастовок бюджетников в 2011 году бывший премьер Дэвид Кэмерон нескрываемым удовольствием призывал тогдашнего лидера Лейбористской партии Эда Милибэнда осудить своих «работодателей из профсоюзов», поясняет журналист. Профсоюзы действительно сыграли ключевую роль в избрании Милибэнда на пост председателя партии, и тори делали всё возможное, чтобы этого никто и никогда не забыл — однако когда Сунак попытался проворачивать то же самое с нынешним главой лейбористов Киром Стармером, ему, похоже, мало кто верит, отмечает он.

По мысли обозревателя Politico, это во многом связано с искушённостью самого Стармера: он предпринимал активные усилия по ослаблению влияния левых сил на партию и даже уволил одного из членов своего теневого кабинета за то, что тот пренебрёг данным всем теневым министрам распоряжением не принимать личного участия в стачках. Однако немаловажную роль сыграли и действия самого Сунака — как утверждают сейчас в теневом правительстве, поскольку премьер продолжает проталкивать свои законы о допустимых нормах обслуживания, лейбористам для ублажения профсоюзов достаточно просто противодействовать принятию этих норм, а появляться на забастовках уже не нужно. Судя по всему, пока такая стратегия работает: как заявил Politico генеральный секретарь объединяющего десятки профсоюзов Британского конгресса тред-юнионов (TUC) Пол Новак, на данный момент профсоюзных деятелей интересует не личное участие видных лейбористов в акциях, а «то, что действительно имеет значение», а именно — попытки консерваторов «ещё сильнее ущемить право на забастовку».

Впрочем, в Консервативной партии курс Сунака, по всей видимости, всех устраивает — даже несмотря на то, что фракция консерваторов в парламенте славится своей «неугомонностью», пишет колумнист Politico. Как поведали журналисту несколько парламентариев-тори, в правящей партии многие искренне убеждены в том, что инфляция вот-вот начнёт сокращаться, а публика перестанет сочувствовать бастующим — а потому они считают, что премьеру нужно гнуть свою линию. Судя по последним соцопросам, на данный момент забастовки медработников поддерживают 59% британцев, но в остальных секторах цифры поскромнее: учителям готовы сочувствовать 43% респондентов, работникам почты — 41%, а железнодорожникам — 36%, приводит статистику журналист.

Тем не менее, среди консерваторов крепнут другие, более масштабные опасения — по поводу того, что нынешняя волна забастовок разбудит в британском обществе глубинную тревогу за состояние страны в целом, подчёркивает автор. Инфляция до сих пор сохраняется на высоком уровне; экономисты прогнозируют скорое сваливание Соединённого Королевства в затяжную рецессию; забастовки работников скорой помощи привлекли лишнее внимание к так и не урегулированному кризису британской Национальной системы здравоохранения, из-за которого пациентам с сердечными приступами порой приходится полтора часа дожидаться, пока им окажут помощь в больнице; а перемещаться по стране британцам мешают отнюдь не только стачки железнодорожников, но ещё и многочисленные технические сбои на ключевых направлениях, перечисляет обозреватель Politico. Как разъяснил в беседе с журналистом один консерватор-старожил, его сопартийцы боятся, что такая обстановка привьёт публике определённый фатализм — то есть, «мысль о том, что в стране всё прогнило, и просить правительство что-то исправить уже бессмысленно».

Другие консерваторы предупреждают, что забастовки сулят правительству серьёзные политические проблемы, поскольку публика будет винить в хаосе не бастующих, а министров. Судя по тому, что канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант в программной речи на прошлойй неделе высказался против «упаднических настроений» по поводу ситуации в стране, в правительстве Сунака такую угрозу понимают, но вот смогут ли министры что-то изменить — вопрос уже другой, предостерегает колумнист Politico.

Историки между тем отмечают, что в самом начале «зимы тревоги» бастующие ещё были готовы дать правительству Каллагэна шанс, но уже к 1979 году сочувствия к властям у них уже не осталось, что обернулось для последних фатальными в политическом плане последствиями. Причина — в том, что забастовки становятся не только реакцией на падение уровня жизни, но и выражением утраты веры в то, что правительство способно добиться перемен к лучшему. А поскольку выборы в Великобритании состоятся уже в следующем году, на возвращение доверия публики у Риши Сунака времени почти не осталось, подытоживает обозреватель Politico.