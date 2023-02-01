Мнение: О медленном принятии «удручающей реальности»… Это — провал?

Всё-таки поговорка про «старого коня», который хорош тем, что «борозды не испортит», уже не подходит для динамичного и подвижного «информационного» XXI века. Ведь политические ветераны и мастодонты ментально так и застревают в прекрасных годах своей молодости, когда карьера так и пёрла вверх. Когда весь мир был другим: солнце — ярче, трава — зеленее, а жизнь — насыщенной.

И не то беда, что такие лидеры — тугодумы и «тормоза». Хуже, что методы прошлого века не работают в нынешнем. И это относится не к одной лишь России.

Американский президент Джо #Байден… иногда забывает имена и путает цифры. Но он хорошо помнит, как Афганистан стал той последней соломинкой, которая сломала хребет «нерушимого» социалистического монстра — #СССР. Потому сейчас просто повторяет ходы своих предшественников, Джимми Картера и Рональда Рейгана. Санкции, международная изоляция и обрезание экспортной выручки от нефти — всё это из «проверенного временем» арсенала XX века. С виду надёжно, как швейцарские часы.

Только в отличие от них (и от прошлого) — не работает.

По крайней мере, не работает так, как ожидалось.

Несмотря на жёсткие западные #санкции, введённые из-за спецоперации, российская #экономика оказалась «удивительно устойчивой», что вызывает вопросы об эффективности ограничительных мер. Ом этом с нескрываемым удивлением пишет The New York Times.

Издание сообщает, что российская внешняя #торговля, похоже, вернулась к уровню февраля 2022 года. По оценке аналитиков, на которых ссылается газета, Россия уже восстановила или скоро восстановит импорт до этого уровня. Федеральная таможенная служба весной прекратила публиковать статистику по импорту и экспорту. Но в октябре первый замглавы ФТС Руслан Давыдов сообщал, что экспорт из России за девять месяцев 2022 года составил 431 млрд долл. (плюс 25% к уровню 2021 года), а импорт — 180 млрд долл. (минус 16%).

Как отмечает NYT, отчасти это может быть связано с тем, что многим странам сложно прекратить бизнес в России. Газета напоминает об исследовании швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена, согласно которому Россию покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7. Также, пишет газета, ряду государств было трудно снизить зависимость от российских энергоресурсов и других основных товаров, а российскому Центробанку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках.

Вместе с тем, указывает издание, санкции в отношении крупнейших российских банков и ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения блокируют доступ к целому ряду продуктов для россиян. Samsung и Apple перестали ввозить в Россию свою технику еще в первых числах марта 2022 года (продукция этих компаний входит в перечень товаров для параллельного импорта). С другой стороны, пока это не критично для россиян. Ведь экспорт в РФ популярных китайских брендов телефонов, таких как Xiaomi, Realme и Honor, также поначалу снизился, но затем «начал набирать обороты» и в декабре достиг рекордного уровня. Это посчитал Эндрю Дэвид, старший директор по исследованиям и анализу в американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator. Также, по его словам, телефоны Apple и Samsung начали возвращаться в Россию, их «перенаправляют через дружественные соседние страны» — такие как Армению, Турцию, страны Центральной Азии.

Наконец, в докладе Silverado, представленном ранее в январе, говорится, что такие страны, как Китай, Белоруссия и Турция нарастили экспорт в Россию выше уровней, которые были до начала специальной военной операции. В результате многие импортные потребительские товары, включая смартфоны, бытовую технику, легковые автомобили, остаются доступными — в том числе благодаря тому, что ряд стран стали перевалочными пунктами для реэкспорта подобных товаров в Россию.

И в целом, российская экономика держится, «превосходя ожидания». По данным Международного валютного фонда, в 2022 году ВВП России сократился лишь на 2,2% (по прогнозу, сделанному в октябре, спад должен был быть на уровне 3,4%). В этом году фонд прогнозирует рост российского ВВП на 0,3% вместо спада на 2,3% по прошлому прогнозу, а в 2024-м подъём ожидается ещё выше — на 2,1%.

Какая «удивительная новость», давно, впрочем, известная профессиональным экономистам. Оказывается, санкции в XXI веке уже не работают так, как в XX. Хотя и там их #эффективность была невысока. Но теперь — как-то уже совсем не…

Даже интересно, как скоро эта очевидность дойдёт до «Сонного Джо»? Или — полный провал санкционной политики уже дошёл, и потому нынешний глава Белого дома так спешит буквально накачать ВСУ наступательными вооружениями до начала президентской предвыборной гонки, чтобы Украина успела показать «хоть что-то» на поле боя, где её шансы на крупный успех стремительно тают, а время работает против неё?

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