Мнение: Чужого места не занять

Вот очень правильная, простая, но почему-то редко звучащая мысль. А ведь правда: если они даже всех перестреляют, а остальных вышлют – места в русской культуре они все равно не займут.

“Самое невежественное, что приходилось встречать в последнее время — это радость деятелей патриотической культуры по поводу выбытия из отечественного творческого пространства тех или иных режиссеров, писателей, актеров и художников, под возгласы «ну и отлично, ну и больше нам свободного места». Это какое-то полное неведение того, как устроена культура.

Ладно малокультурные патриоты, но деятели-то должны понимать, что поэт, писатель, режиссер и художник не занимает чье-то место, он создает своё, создает пространство, которого до него не было, и после него не будет, и вместе с человеком закрывается и открытая им позиция.

Оттого, что расстреляли «белогвардейца Гумилева», у русской поэзии не появилось нового Гумилева, хоть пролетарского, хоть нет, просто не стало Гумилева и прекратились его стихи. И стихи Мандельштама прекратились, а не кто-то заговорил его строфой, но в правильном направлении. И оттого, что внутри прекрасного нового мира без врагов, только для своих из числа своих от тоски повесился Есенин и застрелился Маяковский, мир своих не произвел нового Есенина и Маяковского, как ни старался, а так и бегает за их тенями. От того что выслали Бродского и потеряли Тарковского других не появилось, просто осталось пусто место. От того, что Шаляпин уехал на гастроли и не вернулся, никто в наркомате просвещения не запел шаляпинским басом, так он главным русским басом и остался, а Россия осталась без него.

Помнят, ли про это деятели эксклюзивно патриотической культуры? Помнят, но очень хотят забыть. Всё им кажется, что наберут в грудь побольше воздуху, раздуют пошире щеки, и зазвучит из них шаляпинский бас, немного ведь осталось, неужели ради родины, да её победы не важно где и над чем, да не зазвучит. Знают ведь результат, но боятся себе признаться (АЛЕКСАНДР БАУНОВ).

Чудесный Баунов, после того как стал главным редактором американского сайта Карнеги фонда, вроде совсем скурвился (в частности, ожесточенно топил за ковид-повестку). Но вот Карнеги ушел из РФ, сайт закрылся, Баунова ушли на вольные хлеба – и он просто на глазах приходит в себя, становится прежним – тонким, умным, независимым российским наблюдателем.

UPD. Но вот, оказывается, подоспел и ответ Баунову от “патриотов”. Написал некто Павел Данилин – какой-то старый жижист третьего ряда, который сейчас из ЖЖ ушел и подвизается на третьих ролях в каких-то представлениях “патриотической части Единой России”. Ответ характерный – в модном нынче “пригожинском стиле”, то есть грубо и непристойно:

“Некто Баунов стонет тут об уехантах, мол, “оттого что расстреляли «белогвардейца Гумилева» у русской поэзии не появилось нового Гумилева”. Намекает этот Баунов, что лишились мы, мол, не педоГалкина, не старика Козлодоева, ворующего чужие тексты, не старой бляди Пугачевой, не подонков Макаревича, Слепакова, Меладзе и Смольянинова с Назаровым, а лишились мы целого Гумилева.

Баунову надо бы знать, что никто Смольянинова с педоГалкиным не расстреливал. К сожалению. Баунову надо бы знать, что это не мы лишились Пугачевой, а она лишилась гонораров.

Баунову надо бы знать, что жопа и палец – разные вещи.

Впрочем, пусть этот Баунов сидит в своей Вене, пьет кофе, закусывает вафельками.

Какое нам дело до того, что там какой-то Баунов из себя извергает?” (П.Данилин)

Такая полемика.