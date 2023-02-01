Собянин рассказал о приоритетах нового стандарта надомного обслуживания одиноких москвичей

В привычном виде система надомного обслуживания сложилась в первой половине 90-х годов. Акцент делался на стабильную доставку продуктов и лекарств, оплату квитанций ЖКХ и других услуг.

По словам Собянина, в рамках нового стандарта во главу угла поставлены потребности конкретного человека, включая необходимость живого человеческого общения. Пенсионеру предлагается индивидуальный набор услуг.

Подать заявку на социальное надомное обслуживание стало значительно проще, отметил мэр. Это можно сделать в любом центре государственных услуг “Мои документы” или на портале mos.ru. Подать заявку могут родственники, знакомые или соседи, рассказал градоначальник.

Проще стала и процедура оценки нуждаемости в надомном обслуживании. К пожилому человеку приходит только один социальный инспектор, который проводит диагностику в доброжелательной и неформальной обстановке. С помощью уникальной технологии специалист выясняет потребность пенсионера в конкретных услугах.

Расширился перечень услуг, которые предлагают пожилым людям. Это не только уборка, но и приготовление пищи, полное купание, подготовка лекарств, туалет и другое.

Большую часть рабочего времени социальные работники проводят в общении с подопечными. Сегодня новый стандарт надомного обслуживания охватывает 100% нуждающихся.

“Благодаря новому взгляду на социальное обслуживание наш город стал добрее и лучше. И я от всей души благодарю социальных работников Москвы за то, что они делают для москвичей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке”, – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что центры московского долголетия в 2022 году посетили миллион раз – это рекордный показатель. В проекте активно участвуют более 205 тысяч жителей столицы старшего возраста. Для них открыто около 12 тысяч тематических групп.