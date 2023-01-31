Лекарства для похудения, зависимость и депрессия: последние дни Лизы Мари Пресли

12 января мир потрясла новость о смерти единственной дочери Элвиса Пресли — 54-летней певицы Лизы Мари Пресли. Еще за пару дней до трагедии звезда появилась на “Золотом глобусе”, куда пришла поддержать молодого актера Остина Батлера, сыгравшего ее отца в байопике База Лурмана “Элвис”. Накануне стало известно о том, что за два месяца до мероприятия женщина сделала очередную пластическую операцию, а еще похудела на 20 килограмм, причем не на самой здоровой диете.

В окружении Пресли рассказали, что Лиза Мари стремилась сбросить вес к сезону красных ковровых дорожек. Инсайдеры утверждают, что певица принимала опиоиды и лекарства для похудения и снижения аппетита. Однако результат получился далеко не таким, каким она ожидала. Сообщается, что Пресли едва нашла силы, чтобы появиться на “Золотом глобусе”. Лиза Мари выглядела уставшей и передвигалась, опираясь на руку своего друга Джерри Шиллинга. Во время небольшого интервью ее речь была медленной и невнятной. Также в день своей смерти она жаловалась на боли в животе.

Лиза Мари и Остин Батлер

Певица признавалась, что на протяжении многих лет принимала различные запрещенные вещества, причем вместе с алкогольными напитками. Лиза Мари начала активно бороться с зависимостью в 2013 году: она пять раз проходила реабилитацию в клиниках. Звезда утверждала, что последние годы ведет совершенно здоровый образ жизни. Однако ее близкие опасались, что Пресли вернется к вредным привычкам после гибели сына в 2020 году — Бенджамин покончил с собой в возрасте 27 лет.

Лизу Мари нашли без сознания в ее собственном доме. Дочь великого музыканта доставили в больницу Уэст-Хиллз. В машине скорой помощи она еще приходила в себя, но позже состояние ухудшилось. Врачам пришлось ввести женщину в искусственную кому.