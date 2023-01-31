 

Лекарства для похудения, зависимость и депрессия: последние дни Лизы Мари Пресли

31.01.2023, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

12 января мир потрясла новость о смерти единственной дочери Элвиса Пресли — 54-летней певицы Лизы Мари Пресли. Еще за пару дней до трагедии звезда появилась на “Золотом глобусе”, куда пришла поддержать молодого актера Остина Батлера, сыгравшего ее отца в байопике База Лурмана “Элвис”. Накануне стало известно о том, что за два месяца до мероприятия женщина сделала очередную пластическую операцию, а еще похудела на 20 килограмм, причем не на самой здоровой диете.  

В окружении Пресли рассказали, что Лиза Мари стремилась сбросить вес к сезону красных ковровых дорожек. Инсайдеры утверждают, что певица принимала опиоиды и лекарства для похудения и снижения аппетита. Однако результат получился далеко не таким, каким она ожидала. Сообщается, что Пресли едва нашла силы, чтобы появиться на “Золотом глобусе”. Лиза Мари выглядела уставшей и передвигалась, опираясь на руку своего друга Джерри Шиллинга. Во время небольшого интервью ее речь была медленной и невнятной. Также в день своей смерти она жаловалась на боли в животе.

Лиза Мари и Остин Батлер

Певица признавалась, что на протяжении многих лет принимала различные запрещенные вещества, причем вместе с алкогольными напитками. Лиза Мари начала активно бороться с зависимостью в 2013 году: она пять раз проходила реабилитацию в клиниках. Звезда утверждала, что последние годы ведет совершенно здоровый образ жизни. Однако ее близкие опасались, что Пресли вернется к вредным привычкам после гибели сына в 2020 году — Бенджамин покончил с собой в возрасте 27 лет.

Лизу Мари нашли без сознания в ее собственном доме. Дочь великого музыканта доставили в больницу Уэст-Хиллз. В машине скорой помощи она еще приходила в себя, но позже состояние ухудшилось. Врачам пришлось ввести женщину в искусственную кому. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Владимир Путин: Не цель России – мое переизбрание

04.01.23 / Новогоднюю речь министра обороны Германии раскритиковали как «недостойную»

22.01.23 / Германии нужно задаться вопросом, как далеко она готова зайти в поддержке Украины

28.11.22 / Матфеев день: что нельзя делать в праздник 29 ноября

22.12.21 / Скандалы: Год коллектора

21.10.20 / В ходе обыска в дома Степана Путило найдены краденые иконы, детская порнография, наркотики и нацистская символика

20.10.22 / Урожай пшеницы в Аргентине снизится на 34,8% по сравнению с прошлым годом

18.11.22 / Не верить слухам — в Польше оценили реакцию НАТО на ракетный удар в Пшеводуве

13.09.20 / Пашаев или Добровинский? Кто консультирует Кремль по «делу Навального»

29.07.22 / «Не справляются с задачами»: аналитик Соловейчик подтвердил слова Пригожина о чиновниках Смольного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика