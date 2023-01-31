 

Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное “пьяное” интервью Волочковой

31.01.2023, 18:15, Разное
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Первой героиней нового онлайн-шоу Алены Блин стала балерина Анастасия Волочкова. Правда, в студию она пришли уже веселой, а за время эфира все больше доходила до кондиции. Ведущая проекта заботливо подливала артистке ее любимое просеко, а когда танцовщица уже почти лыка не вязала, стала спрашивать у гостьи, в каком веке жил Иван Грозный, сколько хромосом у человека и сколько оборотов в год делает солнце вокруг Земли.

Дана Борисова тоже была упомянута балериной всея Руси. Они то мирятся, то ссорятся. И Борисова эксклюзивно для “Дни.ру” прокомментировала увиденное.

“Это далеко не первое пьяное интервью Насти, поэтому меня ничего не шокировало, – говорит Борисова. – Она осталась в этом шоу верна себе – остроумная, на позитиве, не злобная. А вот к ведущей у меня есть вопросы. С точки зрения этики, конечно, я думаю, что такое не стоило давать в эфир – это подстава. Хотя не исключаю, что такая у шоу концепция – напоить и разговорить героя”.

Борисова знает, что Волочкова дает хорошие рейтинги, поэтому именно она и стала первой героиней шоу. “И хотя там про меня были сказаны нелестные слова, я ни на что не обижаюсь”, – пояснила Дана.

Стоит заметить, что некоторое время назад Борисова била тревогу и говорила, что Волочковой нужно срочно лечиться от алкоголизма. Теперь же она так не считает. “Настя – взрослый человек, она ничего никому не должна и вправе вести тот образ жизни, который ее устраивает”, – подчеркнула Дана.


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