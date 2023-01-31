 

Мучилась из-за измен мужей и 10 лет скрывала рак: нелегкая судьба Веры Глаголевой

31.01.2023, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня, 31 января, исполняется 67 лет со дня рождения Веры Глаголевой. Последние годы своей жизни артистка мужественно боролась с тяжелой болезнью – раком желудка. При этом о состоянии звезды не догадывались ни поклонники, ни коллеги. Вера Витальевна молчала не только о своем страшном диагнозе, но и о проблемах в личной жизни, которые буквально разрушали ее изнутри.

Долгие годы Вера Глаголева считалась одной из самых скрытных знаменитостей. Артистка не любила рассказывать о личном и никогда не жаловалась на любовные неурядицы, хотя таких в ее жизни было немало. Звезда дважды выходила замуж, но в обоих браках ее преследовали измены.

С первым супругом, режиссером Родионом Нахапетовым, актрису свел счастливый случай. Постановщик заметил юную девушку в кафе “Мосфильма” и пригласил ее сняться в своей картине “На край света”. Вскоре общение Нахапетова и Глаголевой вышло за пределы съемочной площадки и переросло в роман. А затем влюбленные поженились.

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, союз оказался гармоничным. Супруги жили душа в душу, активно строили карьеру и воспитывали двух дочек: Анну и Марию. Однако спустя 15 лет брака идиллия рухнула. Родион Нахапетов уехал работать в Америку, влюбился в дочь русских эмигрантов Наталью Шляпникофф и ушел из семьи. Предательство мужа стало для Глаголевой большим ударом.

После развода Вера Витальевна посвятила себя работе и даже не думала о новых отношениях. Все изменилось, когда в ее жизни появился бизнесмен Кирилл Шубский. Актриса очаровалась ухаживаниями миллионера и вышла за него замуж. А в 1993 году у пары родилась дочь Анастасия.

К сожалению, в этом браке артистке тоже пришлось столкнуться с изменой. В какой-то момент ее муж закрутил продолжительный роман с гимнасткой Светланой Хоркиной. В этих отношениях у бизнесмена родился внебрачный сын. Глаголева знала о предательстве, но не стала выносить семейную драму на публику. Впрочем, молчание не помогло. Через некоторое время правда все же просочилась в прессу.

Измена супруга стала для Веры Витальевны не единственным испытанием. В 2007 году у актрисы диагностировали рак желудка. Знаменитость 10 лет скрывала свой недуг от общественности и стойко выдерживала все трудности, но болезнь оказалась сильнее. 16 августа 2017 года, спустя месяц после свадьбы младшей дочери, артистка ушла из жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04.21 / Наталья Водянова, Светлана Бондарчук и другие на вечеринке в Москве

13.01.23 / Скандалы: Нелётные условия

10.09.22 / Еврокомиссар призвала европейские страны пересмотреть выданные россиянам визы

18.01.23 / “У меня орудуют мошенники”: скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков

27.11.20 / Мнение: Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

08.07.22 / Большой адронный коллайдер перенес нас в параллельную вселенную

02.02.22 / Мнение: Токсичный реестр, регулирование рынка виртуальных предметов и как работают в Амазоне

01.09.22 / Мнение: О банкротстве и катастрофе Европейского Союза

16.06.21 / Скандалы: Сбежавшего из США в России не посадят

23.07.21 / Выращенный на деньги российского бюджета камчатский лосось уплыл на Аляску

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика