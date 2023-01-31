Это не «чудо-оружие» — Die Welt развеял миф о превосходстве немецких танков

На фоне разговоров о поставке Украине немецких танков Leopard 2 у некоторых может сложиться впечатление, что это какое-то «чудо-оружие», но это не так, пишет Die Welt. Миф о превосходстве боевых машин из Германии уходит вглубь истории и базируется на ложном представлении о важности их технических характеристик. На самом же деле как раньше, так и сейчас в основном всё будет зависеть от слаженности действий экипажей и командиров, поясняет автор статьи Бертхольд Зеевальд.



AP

Если наблюдать за обсуждением в Германии вопроса о поставке танков Leopard 2 на Украину, то может сложиться впечатление, что Leopard 2 — это какое-то «чудо-оружие», пишет Die Welt. И это, несомненно, связано с техническими характеристиками «леопардов», а также тем опытом, который накоплен в боевом применении их первой версии. Но миф о превосходстве немецкой техники также уходит корнями вглубь истории и связан с успехами вермахта в годы Второй мировой войны, поясняет автор статьи Бертхольд Зеевальд.

Тогда танки были самым главным оружием немецкой армии. Несмотря на некоторые недостатки, «пантера» была самым успешным боевым средством, но реальным символом войск Германии стал «тигр» с его 8,8-сантиметровой пушкой и 110-миллиметровой, а позже и 185-миллиметровой бронёй. В прямой схватке он превосходил любой из танков сил союзников. Машина обладала достаточной огневой мощью, чтобы уничтожить противника ещё до того, как она подберётся на необходимое для выстрела расстояние.

С первого взгляда может сложиться впечатление, что превосходство вермахта было связано именно с техническими аспектами — и они, несомненно, сыграли большую роль, — но главная причина успеха всё же заключилась в другом. Дело в том, что впечатляющих побед у немецкой армии получалось добиваться и до 1943 года, когда «тигры» стали массово использоваться на поле боя. Ещё более новая техника позволила лишь отсрочить гибель Третьего рейха. Первые же завоевания фашистов приходятся на то время, когда они воевали на машинах, уступающих английским, французским и советским по многим характеристикам.

К тому же в те годы на стороне противников Германии было численное превосходство, продолжает издание. В мае 1940 года немецкие танковые войска насчитывали 2400 единиц техники, из которых две третьих относились к лёгкому типу. У противоборствующей же стороны было 3500 машин, но французская кампания всё равно фактически закончилась всего за пять дней. И связано это было не с техническим превосходством танков, а с тактическими принципами их боевого применения и оперативным командованием. В отличие от своих противников, которые продолжали, как и в Первую мировую войну, использовать машины исключительно как вспомогательное оружие, немецкие генералы стали формировать из них самостоятельные дивизии.

Оперативная задача таких подразделений заключалась в том, чтобы прорвать фронт противника в ключевых точках и окружить его с тыла. Закрытием котла занималась уже пехота. Для координации совместных действий на танках использовались радиостанции. В результате командирам не приходилось выполнять функцию наводчиков, и они могли сосредоточиться на ведении боя. А то, чего машинам не хватало в плане брони, они компенсировали за счёт скорости и дальнобойности, объясняет Зеевальд.

Общевойсковой бой стал основой так называемого блицкрига. И эта концепция в первое время работала и в противостоянии с Советским Союзом. И несмотря на то, что советские T-34 довольно быстро стали превосходить Panzerkampfwagen III и IV в плане огневой мощи и брони, у генералов СССР всё равно не раз вызывала удивление манёвренность немецких войск. Даже зимой на рубеже 1943 и 1944 годов, несмотря на отставание в технике, вермахту удавалось отбиваться от атак Красной армии. Дело в том, что все они осуществлялись по одному и тому же сценарию и были предсказуемы, считает автор и делает вывод: «Недостаточно поставить Украине современные танки. Их экипажи и командиры должны быть способны успешно использовать это оружие».