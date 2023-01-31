 

Мнение: О предпосылках военного поражения России… Почему его «желают все»?

31.01.2023, 5:28, Разное
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Многие на Западе говорят, что #Россия «должна проиграть» – и не иначе, как на поле боя. И многие в России совершенно искренне верят, что это – благо для страны и людей. Мол, немцев же два тяжёлых поражения подряд в итоге привели к процветанию и статусу крупнейшей экономики Европы. Так почему бы и России не…?

И многие верят, что будет вот так.

Вид на будущее из прошлого, так сказать.

«Эта авантюра закончилась полным поражением наших войск. Народ быстро догадался, что правительство нагло врало о ходе военных действий, что военное руководство оказалось бездарным и трусоватым. Так начался распад режима, разъедаемого внутренними конфликтами и взаимными обвинениями. Распад, который подталкивался неожиданно неистовыми требованиями большинства населения скорой демократизации. Режим™ вдруг начали призывать к ответу за все преступления, совершённые им в предыдущие годы. К этим обвинениям добавились и обвинения в тотальной коррупции его руководителей.

Все эти факты, на которые ещё совсем недавно закрывали глаза или даже пытались оправдывать, подливали масла в тот жар, с которым большинство людей взялись требовать демократизации».

И это типичный сценарий распада авторитарных режимов. В какой-то момент люди, которые до того были пассивными, деполитизированными, смирившимися и напуганными настолько, что не могли вообще хоть что-то предпринять, вдруг пришли к осознанию необходимости положить конец авторитарному правлению.

И положили…

Да, это было – в Аргентине лет около 40 назад. Фолклендская война, позорно проигранная Англии, привела к не менее позорному краху аргентинской хунты, отличавшейся крайней жестокостью. В годы её правления только без вести пропало до 30 тыс. оппозиционеров, а сколько были убиты вполне официально! И ведь народ поначалу сплотился вокруг властей. Но потом всё пошло не так, и Аргентина «стала свободной».

Привело ли это поражение, обошедшееся почти без жертв, её к процветанию? Пожалуй, не очень. Кризис за кризисов, дефолт за дефолтом, а успехи – разве что на футбольном поле.

Ладно, то чужой опыт. У России свой. Поражение в русско-японской войне вызвало хаос и смуту по всей империи. Добровольная капитуляция в Первой мировой превратила искорку гражданского недовольства в пожар Гражданской войны. Поражение в финской войне открыло дверь германскому вторжению. Поражение в Афганской войне ускорило распад #СССР, а последовавшее вскоре поражение в «Холодной войне» ввергло страну в затяжной десятилетний #кризис, многие последствия которого не преодолены и до сих пор.

А вообще за последние сто с лишним лет у России бывали «спасительные» поражения?

И просто интересно, о чём думают и чем руководствуются те «граждане» РФ, что тайно, а то и открыто желают ей именно поражения сейчас? Или у всех у них – запасной паспорт в кармане, а нынешняя пораженческая позиция – «первый взнос» в обеспеченное будущее на новой-старой родине?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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