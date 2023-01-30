Скандалы: Тульский монополист получил весь бюджет страны

С 1 января все россияне начали платить налоги в Тулу

Федеральная власть начала следующий этап перестройки экономики в условиях западных санкций. Он предусматривает изменение правил формирования бюджета. С 1 января все россияне начали платить налоги в Тулу. Их монопольным оператором стала Межрегиональная инспекция (МИ) Федеральной налоговой службы по управлению долгом. Реформа готовилась в такой спешке, что многие бухгалтеры так и не поняли новые правила работы.

Сотрудники ФНС готовятся к увольнениям, а политики гадают, каким образом реформа может быть связана с президентскими выборами.

Изменения в Налоговом кодексе застали участников рынка врасплох. Несмотря на то что ФНС описывала аспекты реформы на своём сайте и проводила семинары, многие необходимые для работы по новым правилам документы были разосланы лишь перед Новым годом. По некоторым вопросам, например о новом порядке подачи уведомлений и деклараций, ясности нет по сей день.

– Бухгалтеры, юристы, предприниматели в ужасе от того, как внедряются эти изменения, – рассказывает «Октагону» налоговый адвокат юридической фирмы «Орлова Ермоленко» Надежда Орлова. – Реформа плохо подготовлена, остаётся много непроработанных практических вопросов. К подобным изменениям ФНС ранее готовилась заблаговременно, тестируя их на отдельных территориях или налогоплательщиках. Сейчас тестирование идёт сразу на всей стране – на всех физлицах и предприятиях. Уже идут сообщения о многочисленных ошибках, которые устраняются в срочном порядке.

Предпосылки для изменений появились, когда статистика начала показывать рост задолженности перед бюджетом. По данным аналитиков Финансового университета при Правительстве РФ, с 2015 по 2019 год она повысилась на 41 процент – до 1,031 трлн рублей. Пандемия и экономический кризис привели к дальнейшему увеличению этой цифры.

Государству нужно было переломить негативный тренд.

В 2020 году Правительство приняло постановление об оптимизации структуры ФНС. Часть территориальных инспекций была ликвидирована, часть укрупнена, а их функции переданы региональным управлениям. Вышестоящими органами стали межрегиональные инспекции по федеральным округам. ФНС поясняла, что реформа «позволит добиться единообразия применения правовых подходов». Но не все налогоплательщики оценили заботу: из-за оптимизации многим стало сложнее попасть на приём к инспектору.

В 2021 году часть функций налоговых управлений была передана новым подразделениям – долговым центрам ФНС. Они появляются во всех регионах и будут заниматься взысканием и урегулированием задолженностей юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

В июле 2022 года в Налоговый кодекс были внесены революционные поправки. Они оставили в прошлом эпоху, когда задолженность и переплату подсчитывали отдельно по каждому налогу. Были нередкими случаи, когда по одному налогу у предприятия числилась переплата, а по-другому – недоимка.

Новыми правилами введён термин «единый налоговый платёж». Все юридические и физические лица должны с 1 января 2023 года перечислять налоги одной транзакцией. Для каждого плательщика создан единый налоговый счёт, на котором отражаются перечисления и налоговые обязательства. Разница между этими цифрами составляет баланс счёта. Если он отрицательный, то налогоплательщик должен государству, если положительный, то наоборот. Такая идеология с рядом оговорок приближает единый налоговый счёт к банковскому счёту.

Ещё одной новацией стало введение понятия «единый казначейский счёт», на который теперь направляют платежи все налогоплательщики. Он находится в Управлении Федерального казначейства по Тульской области. Некоторые эксперты увидели в этом намёк на укрепление позиций главы региона Алексея Дюмина, которому прочат повышение до высоких уровней федеральной власти.

– Я не понимаю, почему выбрана именно такая модель, почему казначейский счёт – именно в Тульской области. Почему бы не сделать такие межрегиональные инспекции, которые занимаются учётом и распределением налоговых поступлений, в каждом федеральном округе? Иначе зачем эти округа создавались? – задаётся вопросом юрист Артём Бардашевич.

Эксперт предполагает, что на выбор счёта для перечисления всех бюджетных платежей повлияли два аспекта.

– Первый: была идея создать счёт (с соответствующим госаппаратом) для такой «мегаинспекции» не в столице страны, чтобы излишне не перегружать сложившуюся систему, но и не слишком далеко от столицы. Второй аспект: господин Дюмин – надёжный товарищ «вождя». Казну, пусть даже цифровую, можно доверить далеко не всем, – заключает собеседник издания.

Получателем всех перечислений стала Межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом. Она же, согласно положению об инспекции, стала администратором доходов бюджетов всех уровней.

МИ ФНС по управлению долгом создана в 2021 году на базе МИ ФНС по централизованной обработке данных № 3. Последний орган считался IT-сердцем фискальной системы. Он был пользователем АИС «Налог-3», через которую проходит информация обо всех налоговых перечислениях в России. По состоянию на 2021 год в ней содержалось 700 терабайт транзакционной и 200 терабайт аналитической базы данных.

МИ ФНС по управлению долгом будет использовать информационную базу для выявления риска уклонения от уплаты, предупреждения образования задолженности, её принудительного взыскания и урегулирования. Новый администратор также представляет интересы РФ в делах о банкротстве.

Инспекция вправе расширить свою монополию. В её полномочия входит подготовка новых межведомственных соглашений об обмене информацией.

– Это не первый случай, когда у ФНС появляется желание централизовать определённые функции. Одним из первых стало формирование межрегиональных инспекций, в которых централизовались компетенции налоговой службы по отраслям. Например, были сформированы МИ по крупнейшим налогоплательщикам. Ещё пример – централизация функций по трансфертному ценообразованию. МИ по управлению долгом уже принадлежал функционал по обработке данных, и то, что он централизован не в Москве, а в Туле, логично. Это один из регионов, где есть компетентные кадры, научные школы, простая транспортная доступность к Москве. При этом площади и оплата труда дешевле, – поясняет Надежда Орлова.

Наличие в руках инспекции по управлению долгом совершенной информационной базы не уберегло налогоплательщиков от многочисленных ошибок и сбоев. Опрошенные «Октагоном» сотрудники ФНС сообщили, что горячая линия ведомства перегружена звонками даже в выходные. О росте числа проблем также говорят налоговые адвокаты и бизнесмены.

В регионах не исключают, что ошибки могут отразиться на формировании бюджетов субъектов РФ. Есть также опасение, что губернаторы потеряют возможность закрывать дыры в бюджетах авансовыми перечислениями финансово-промышленных групп (такая практика в рамках личных договорённостей с промышленниками была широко распространена в прежние годы).

«Есть волнение на уровне регионов о возможных ошибках при формировании и исполнении бюджетов. Волнение, что, например, потеряется возможность использовать авансовые платежи по налогам крупных налогоплательщиков. Теперь, пока не будет конкретных начислений, таких авансов в региональных бюджетах не будет», — Надежда Орлова, налоговый адвокат юридической фирмы «Орлова Ермоленко»

Сами представители региональной власти в официальных комментариях сохраняют спокойствие.

– ФНС имеет очень продвинутую компьютерную систему учёта, начисления налогов и распределения средств. Я думаю, данный переход вызван, во-первых, готовностью системы, а во-вторых – упрощением для налогоплательщиков. В итоге алгоритмы программы будут позволять всё распределять по соответствующим уровням. Пока не вижу, что данное нововведение угрожает бюджетам субъектов: это точно не цель, это можно было бы проще отрегулировать, – комментирует председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Владимир Исаков.

Чем будут в дальнейшем заниматься региональные управления ФНС и их офисы на местах, до конца неясно. Скорее всего, они продолжат проведение проверок по поступающим из Москвы заданиям и по собственным планам.

– У региональных управлений не забрали индивидуальную работу с налогоплательщиками и проверки. Аналитические функции, предпроверочный анализ, по всей видимости, будут централизованы, а в региональные подразделения ФНС станут спускать задания по отработке конкретных плательщиков и периодов, данные по которым будут выбиваться из общей картины. Региональные управления точно не останутся без работы, – уверены эксперты.

Опрошенные изданием федеральные эксперты убеждены, что выгодоприобретателем от реформы станет председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сумевший продвинуть реализуемый им ещё на посту главы ФНС проект по цифровизации налогово-бюджетной сферы. Централизация информации о крупнейших налогоплательщиках позволит ему вывести на новый уровень переговоры с финансово-промышленными группами и губернаторами, а аналитические возможности – принимать решения с учётом объективных прогнозов.

Но наибольшие дивиденды Михаил Мишустин сможет получить в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года. В каком именно качестве премьер примет в них участие, пока вряд ли знает даже он сам.

«Октагон» направил запрос на получение комментария в ФНС России. На момент публикации материала ответ на него в редакцию не поступил.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”