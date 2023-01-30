Это надо видеть: Рената Пиотровски — о сериале “Стрим” и новом спектакле по пьесе Александра Цыпкина

В театральном центре “На Страстном” смотрите спектакль “Не скажу” по новой пьесе Александра Цыпкина, режиссерами которой выступили Григорий Артамонов и Семен Барков. Афиша обещает “новогоднюю сказку для взрослых” — и это действительно невероятно легкая и добрая постановка, которая поднимает настроение и заставляет верить в чудеса — не глобальные, а обычные, рутинные, которых так не хватает в будничной жизни. История про детский подарок на Новый год оборачивается размышлением о типичных проблемах молодых семейных пар, которым чаще всего не хватает времени или терпения слышать друг друга. Спасет всех шестилетняя девочка Варя своим письмом Деду Морозу (которое папа сначала потеряет) — то, что загадал ребенок, растрогает каждого, возможно, до слез. Отдельно отмечу великолепный актерский состав.

В онлайн-кинотеатре Premier вышел почти целый сезон комедийного сериала “Стрим”. Режиссер — Рустам Ильясов, актерский состав — классный: Александра Урсуляк, Антон Филипенко, Ольга Дибцева, Денис Власенко… Главный герой истории — старшеклассник Жора — вместе с родителями переезжает в другой город и, чтобы наладить отношения с одноклассниками и учителями и добиться справедливости, решает с помощью вмонтированной в шлем камеры транслировать в интернет все, что видит дома и в школе. Жора, на мой взгляд, — настоящий герой нашего времени, который максимально ярко отражает современную молодежную реальность. Он собирается бороться с ложью полной “гласностью”, становится невероятно популярным блогером и довольно влиятельным персонажем в своем кругу: кто-то хочет использовать его власть в корыстных целях, а кто-то воспринимает его как человека, который может изменить мир к лучшему. Сериал 16+, но, я считаю, и подросткам помладше будет полезно и интересно. Не ждите замысловатых сюжетных ходов: перед нами неприукрашенная среднестатистическая реальность и настоящие подростковые проблемы. А вот герои достаточно колоритные и даже нарочито преувеличенные — но смотрятся гармонично. Отличный комедийный проект с поучительными нотками.

В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка “Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли”, подготовленная совместно с Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и галереей “Триумф”. Выставка приурочена к отмечаемой в 2024 году тысячелетней годовщине первого летописного упоминания о городе Суздале, на ней представлено около 600 экспонатов — а это и предметы старины, и произведения искусства, и иконы (в том числе кисти гениального Андрея Рублева), и элементы старинного резного декора, и даже настоящий клад! Самые ранние предметы датируются IX–X веками: если вы такой же поклонник древностей, как и я, приходите зарядиться этой невероятной энергетикой. Кроме того, здесь же представлены созданные специально для этой выставки работы авторства главного архитектора Москвы, художника и члена-корреспондента Российской академии художеств Сергея Кузнецова. Выставка работает до 10 мая.