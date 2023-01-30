 

Пригожин заявил, что журналисты Bloomberg задают провокационные вопросы для создания лживой статьи о ЧВК “Вагнер”

30.01.2023, 18:10, Разное
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“Bloomberg является достаточно известным изданием, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Но, к сожалению, вопросы, которые вы задаете, в настоящий момент, являются провокационными. Ваша цель — формально отправить их мне для того, чтобы написать критическую, абсолютно лживую статью по поводу моей деятельности и деятельности ЧВК “Вагнер”, — заявил бизнесмен.

Он напомнил, что 26 января текущего года США объявили ЧВК “Вагнер” транснациональной преступной организацией. В связи с этим предприниматель предложил установить форму диалога в виде обвинения и защиты.

“Вы — обвинитель (ваш представитель, авторитетный журналист или господин Блумберг, как вам больше нравится), а я — адвокат. Жду ваших обвинений по абсолютно конкретным случаям. В свою очередь, с вашего позволения, оставлю за собой право через вас задавать вопросы правительству США. Имейте в виду, некоторые из них могут быть очень неудобными”, — добавил Пригожин.

Ранее бизнесмен направил письмо министру финансов США Джанет Йеллен. В документе для “улучшения взаимодействия” он попросил согласовать открытие нового филиала ЧВК “Вагнер” в США.


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