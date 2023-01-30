Фото дня: бывшая и нынешняя жены Орландо Блума позируют вместе на ковровой дорожке

В Лос-Анджелесе состоялся гала-концерт 20th G’Day USA Arts Gala. Мероприятие прошло в культурном центре Skirball. Вечер был посвящен австралийцам, которым удалось прославиться в американском шоу-бизнесе. На вечере присутствовали как нынешняя супруга актера Орландо Блума, певица Кэти Перри, так и его бывшая жена Миранда Керр.

Экс-“ангел” Victoria’s Secret Миранда Керр надела облегающее белое платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру модели. Кэти Перри же примерила блестящий комплект австралийского бренда Zimmermann. К удивлению фанатов девушки не стали игнорировать друг друга, а мило побеседовали и даже сделали несколько совместных фото. Пользователи соцсетей прокомментировали эту встречу так:

Какие высокие отношения, как же это круто.

Две красотки и очень мудрые женщины.

Обе очень красивые и яркие, как же повезло Орландо!

С 2010 по 2013 год Миранда Керр была женой Орландо Блума. В этом браке родился мальчик Флинн Кристофер. Сейчас Керр и Блум поддерживают дружеские отношения, и, более того, Миранда считает нынешнюю супругу бывшего мужа своей хорошей подругой. Недавно Керр также призналась, что и Блум отлично ладит с ее нынешним супругом.

Напомним, что третью годовщину отношений Кэти Перри и Орландо Блум отметили в феврале прошлого года, а сыграли тайную свадьбу весной 2021. О романе суперзвезд стало известно в январе 2016-го на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. Недавно в прессе появилась информация, что Кэти и Орландо собираются завести второго ребенка. У пары уже есть 2-летняя дочь по имени Дейзи.