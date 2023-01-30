 

Фото дня: бывшая и нынешняя жены Орландо Блума позируют вместе на ковровой дорожке

30.01.2023, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Лос-Анджелесе состоялся гала-концерт 20th G’Day USA Arts Gala. Мероприятие прошло в культурном центре Skirball. Вечер был посвящен австралийцам, которым удалось прославиться в американском шоу-бизнесе. На вечере присутствовали как нынешняя супруга актера Орландо Блума, певица Кэти Перри, так и его бывшая жена Миранда Керр.

Экс-“ангел” Victoria’s Secret Миранда Керр надела облегающее белое платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру модели. Кэти Перри же примерила блестящий комплект австралийского бренда Zimmermann. К удивлению фанатов девушки не стали игнорировать друг друга, а мило побеседовали и даже сделали несколько совместных фото. Пользователи соцсетей прокомментировали эту встречу так:

Какие высокие отношения, как же это круто. 

Две красотки и очень мудрые женщины. 

Обе очень красивые и яркие, как же повезло Орландо!

С 2010 по 2013 год Миранда Керр была женой Орландо Блума. В этом браке родился мальчик Флинн Кристофер. Сейчас Керр и Блум поддерживают дружеские отношения, и, более того, Миранда считает нынешнюю супругу бывшего мужа своей хорошей подругой. Недавно Керр также призналась, что и Блум отлично ладит с ее нынешним супругом. 

Напомним, что третью годовщину отношений Кэти Перри и Орландо Блум отметили в феврале прошлого года, а сыграли тайную свадьбу весной 2021. О романе суперзвезд стало известно в январе 2016-го на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. Недавно в прессе появилась информация, что Кэти и Орландо собираются завести второго ребенка. У пары уже есть 2-летняя дочь по имени Дейзи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Мнение: Дворцы и хижины

04.08.20 / Северокореец, перебежавший из Северной Кореи в Южную, бежал обратно

23.09.21 / Попробуете раз – будете делать так всегда: как нужно загружать носки в машинку

22.02.22 / Пригожин о своей падчерице: «У нее была психологическая травма»

26.12.21 / Пост президента Украины может занять глава офиса Зеленского – журналист Гордон

23.12.21 / Нынче вор плюет культурно — правда, в краденую урну

13.01.21 / Для противников США, включая Россию, Иран и Китай, осада Капитолия открывает окно возможностей.

09.09.22 / Чувства к Арнтгольц, романы с Александровой и Шпицей, дети от разных женщин: личная жизнь Панина

11.10.22 / Сгинь, нечистая сила! 3 способа подружиться с домовым

07.07.21 / Астронавт Хелен Шармен: пришельцы давно живут среди людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика