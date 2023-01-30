 

“Он многому меня научил”: трущаяся о мужика Арзамасова призналась в романтических чувствах к другому

30.01.2023, 12:35, Разное
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Российская актриса Лиза Арзамасова и продюсер Илья Авербух познакомились 12 лет назад на схемках ледового шоу, которое и продюсировал Авербух. Тогда звезде “Папиных дочек” было всего 17 лет, и пара просто дружила. Несовершеннолетняя Лиза Арзамасова и подумать не могла, что станет женой Ильи Авербуха. Новость об их свадьбе стала неожиданностью также и для всех поклонников.

Сегодня пара считается одной из самых приерных и гармоничных. Звезды воспитывают первенца, мальчика по имени Лев. Параллельно с материнством Арзамасова продолжает развивать карьеру. Она участвует в шоу “Ледниковый период”, снимается и работает в театре. В свежем интервью Арзамасова рассказала, ревнует ли ее муж к партнеру по шоу “Ледниковый период” Никите Кацалапову. По ее словам, романтика на съемках неизбежна, и это всего лишь часть ее работы, поэтому Авербуху не о чем переживать. Так что романтические чувства приходится играть как любому актеру.

О своем партнере по шоу “Ледниковый период” Лиза Арзамасова отзывается с теплом. По ее словам, он помог ей преодолеть многие трудности на проекте и проявил себя как настоящий мужчина.

“Он очень многому меня научил”, – призналась Лиза Арзамасова.


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