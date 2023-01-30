Страшная смерть семьи Чундават

До 1998 года большая и достаточно обеспеченная индийская семья Чундават жила в сельской местности и занималась фермерством, но в тот год они решили переехать в северный Дели, продав ферму и землю.

Первоначально переехали только глава семьи по имени Бхопал, его жена и младший сын, но в течение следующих двух десятилетий остальные члены семьи переехали вместе с ним.

К 2007 году семья Чундават из 12 человек жила в большом частном двухэтажном доме в Дели. Основным источником дохода семьи был продуктовый и фанерный магазин, который они открыли на первом этаже своего дома.

Семья получала хорошую прибыль от магазина и это было не только из-за хорошего качества их товаров, но и из-за их теплого характера. Бхопал был очень дружелюбным человеком и все их соседи считали его за отца, а его жену за мать, буквально называя их отцом и матерью.

Нараяни была заботливой женщиной, которая имела привычку раздавать еду и напитки рабочим на улицах, а также заботилась о местных детях, как о своих собственных. Кроме того, другие члены семьи Чундават, которые были представлены тремя детьми Бхопала, их двумя женами и пятью внуками, тоже были уважаемыми членами общества и помогали родителям и в магазине.

В 2007 году Бхопал скончался от старческих болезней и его семье было сложно смириться с такой потерей, но они, как тогда казалось, стойко перенесли все это. Они стали больше развивать магазинный бизнес и даже открыли второй магазин на получаемые доходы.

Кроме того, здоровье членов семьи значительно улучшилось, так как они полностью отказались от алкоголя и табака. Даже их дети изменились – они стали лучше учиться в школе.

Хотя соседи заметили это внезапное улучшение в семье, они были только рады этому и ни о чем не спрашивали Чундават. Но позже они поняли, к каким жутким последствиям вели эти изменения.

Чундаваты всегда открывали свой магазин в 6 утра, но 1 июля 2018 года магазин остался закрытым. Это показалось всем очень странным, особенно вкупе с тем, что с утра никто не видел ни одного члена семьи Чундават. В конце концов один 70-летний старик решился подняться к ним на второй этаж, чтобы узнать, не случилось ли чего.

Он долго стучался в дверь, но ему так никто и не открыл. А потом он случайно задел ручку и выяснил, что дверь не заперта. Когда он вошел в дом, выкрикивая имена членов семьи Чундават, он увидел нечто настолько ужасающее, что буквально потерял сознание и упал на пол. А когда очнулся, то выскочил из дома с громкими криками и побежал в полицию.

Полицейский, которого позвал старик, вошел в дом, но не выдержал в нем и 10 секунд, выбежав наружу. Лишь немного позднее, когда подъехали другие полицейские и местные чиновники, он снова решился войти в дом.

Помимо ужасного зрелища, о котором будет рассказано ниже, полицейские обнаружили в доме целую кипу из 11 дневников, которые вел неназванный член семьи Чундават. Благодаря этим записям удалось понять, что на само деле случилось с ними.

Судя по этим записям, все началось вскоре после того, как скончался старый Бхопал. Семья Чундават вызвала в дом священника, чтобы тот прочитал молитвы по усопшему, и во время молитвы младший сын Бхопата по имени Лалит внезапно начал петь. При этом Лалит считался немым, так как несколько лет назад попал в серьезную аварию и после нее совсем перестал говорить.

Это казалось чудом и было воспринято как что-то очень хорошее, но с осени 2007 года Лалит начал резко меняться в характерах и привычках. Он начал командовать, словно стал старшим в семье, устанавливал строгие правила того, что можно делать, а что нельзя, и число таких правил все увеличивалось.

Потом Лалит прямо заявил членам семьи, что каждый вечер его телом и разумом овладевает дух покойного Бхопала, который хочет вводить все эти правила, чтобы помочь семье “спасти их души”.

Так, в соответствии с новыми правилами, семья должна была находиться дома в полном составе до 9 часов вечера. В 9 вечера Лалит, которого в этот момент захватывал дух Бхопала, на протяжении получаса читал им специальную молитву.

Со временем члены семьи привыкли к такому и уже полностью приняли Лалита как того, в ком воплотился дух их отца Бхопала. Они даже начали называть его отцом.

Так продолжалось много лет, а в 2018 году дух Бхопала заявил Чундаватам, что для того, чтобы по настоящему спасти свои души, они должны провести ритуал “бадх тапасья”, то есть “повиснуть как корни бадьяна”, совершив коллективное самоубийство с помощью повешения.

Семья практиковалась в выполнении этого ритуала в течение восьми дней, и во время этих практических занятий они научились связывать себе руки и ноги, просовывать голову в петлю, затягивать узел, а также завязывать себе кусками ткани глаза и уши связанными руками.

В день выполнения ритуала Лалит и его жена помогли другим членам семьи принять “верное положение” для повешения, и поскольку старая Нараяни не смогла так сделать, они отвели ее в спальню и задушили ремнем, который потом нашли рядом с ней.

Как только она перестала двигаться, Лалит и его жена вернулись в зал, чтобы завершить ритуал. Они ходили по комнате, опрокидывая табуреты, на которых стояли члены семьи, и таким образом повесили их до смерти. А как только они убедились, что все мертвы, Лалит и его жена связали себе конечности, просунули голову в петлю, завязали рты и глаза, заткнули уши и затем опрокинули табуреты, на которых стояли.

В таком виде их и обнаружил сначала 70-летний сосед, а потом и полицейские. Новость быстро облетела всю округу и к дома валом повалили зеваки. За короткое время тут образовались большие толпы испуганных и шокированных людей.

Десять из одиннадцати человек – двое мужчин, шесть женщин и два подростка – были найдены повешенными на первом этаже дома. У них были завязаны глаза, а рты заклеены скотчем. У некоторых тел также были связаны руки и ноги. 77-летняя Нараяни Деви была найдена мертвой в другой комнате.

Члены семьи были найдены висящими на веревках, привязанных к потолочным перекрытиям, в коридоре, все близко друг к другу и в круговом порядке. Их лица были почти полностью обернуты тканью, уши заткнуты ватой, рты заклеены скотчем, а руки связаны за спиной.

Рядом валялось пять табуретов. Куски ткани, которым были обернуты лица, были вырезаны из одной простыни.

“За свою 17-летнюю карьеру я никогда не видел места преступления, подобного этому, и я надеюсь, что мне никогда не придется. Это было шокирующе. Я пробыл всего 10-15 секунд, прежде чем броситься вниз, чтобы позвонить своим старшим. В то время я не видел, чьи руки были связаны, а глаза закрыты. Я только видел много тел, висящих, как ветви дерева”, – рассказывает Раджив Томар, первый полицейский, вошедший в “дом ужасов”.

Согласно записям в дневниках, семья Чундават твердо верила, что по завершении этого ритуала дух Бхопала войдет в комнату и спасет их от смерти. Они специально оставили входную дверь незапертой, чтобы Бхопалу было легче войти и спасти их. Семья была абсолютно уверена, что они в самом деле не умрут от ритуала, но все обернулось совершенно по-другому.

Вскрытие показало, что все они умерли без борьбы, без каких-либо других ран или травм, полученных при обороне, в их организме не было наркотиков, а причины смерти были определены как повешение и удушение.

Полиция заявила, что обстоятельства смерти указывают на массовое самоубийство по оккультным причинам или убийство по оккультным причинам. Однако полиция также расследовала возможность убийства с мотивом, отличным от оккультного. На ранних стадиях расследования полиция зарегистрировала дело об убийстве, расследуя его со всех сторон. Но отсутствие выживших и свидетелей затруднило его ход.

Интервью с соседями показали, что в дни, предшествовавшие трагедии, член семьи Лалит Бхатия демонстрировал какое-то странное поведение. Обычно веселый человек был угрюмым и отстраненным и делал странные вещи, такие как молитва перед деревьями и кормление бездомных животных. А затем он рассказал им, что покойный отец приходил к нему, чтобы поговорить с ним во сне, и овладевал его телом.

Обширные интервью с семьей, друзьями и соседями нарисовали психологический портрет семьи Чундават, который показал, что они активно планировали будущие события, с нетерпением ждали будущего и ни в малейшей степени не склонны к самоубийству. Одна из членов семьи по имени Приянка была помолвлена и на следующей неделе у нее должна была быть свадебная церемония, которую семья усердно планировала.

Все это показывает, что семья в самом деле не ожидала, что они действительно умрут, выполняя ритуал.

Психологи прокомментировали, что эти смерти являются результатом “общего психотического расстройства”, при котором члены группы слепо доверяют одному из них и следуют инструкциям без вопросов. Психологи также считают, что Лалит страдал “бредовым расстройством”.

Теперь, почти четыре года спустя, точные обстоятельства смерти семьи Чундават все еще неясны. Официально полиция признала повешение самоубийством, а удушение – убийством или самоубийством при содействии. Но кажется маловероятным, что мы когда-нибудь узнаем, что там произошло на самом деле.