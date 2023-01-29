Гагарина, Фадеев, Ходченкова: экстремально похудевшие звезды России

Пышные формы одной из самых известных звезд российского шоу-бизнеса Анфисы Чеховой помнят по сей день, поэтому поклонники не перестают восхищаться нынешней стройностью 45-летней знаменитости. Телеведущая уверяет: она избавилась от нескольких десятков килограммов всего за два года благодаря диете и йоге, без каких-либо препаратов или операций.

Не так давно преображением поразил певец Александр Медведев, более известный как Шура. Он сбросил 35 килограммов меньше чем за год. Кажется, что такое невозможно, но артист доказал: если сильно захотеть, то можно все. Правда, похудеть его заставила угроза жизни. Грыжа в желудке могла обернуться раковой опухолью. Испугавшись за свое здоровье, артист сел на строгую диету.

Благодаря диетам худеет и Светлана Ходченкова. Актриса никогда не имела избыточную массу тела, но даже она стремится к некоему идеалу. Звезда фильма “Росомаха. Бессмертный” отказалась от некоторых продуктов и занялась танцами на пилоне, чтобы выглядеть еще стройнее. В последнее время поклонники переживают за Светлану, ведь та, по их мнению, стала выглядеть очень худой.

Полина Гагарина в начале своей карьеры была довольно упитанной, о чем свидетельствуют архивные фотографии. Но чем старше артистка становилась, тем стройнее она выглядела. Сейчас фигура некогда пухлощекой барышни выглядит потрясающе. Как говорится, женщины завидуют, а мужчины восхищаются.

Максим Фадеев переплюнул всех в шоу-бизнесе и сбросил 100 килограммов за год. По словам продюсера, избавиться от лишнего веса его заставило отражение в зеркале. Он также уверяет, что не делал ни подтяжку лица, ни липосакцию. Музыкант скорректировал питание, избавился от вредных привычек и завел полезные.