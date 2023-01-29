Замглавы Почты России: «iPhone – это роскошь, а не средство связи»

Глава департамента связи и телеграфа «Почты России» Максим Иванов в интервью изданию «Комсомольская правда» призвал увеличить до 200 процентов налог на добавленную стоимость при продаже iPhone.

Как отмечает замглавы компании, продукция Apple представляет угрозу для национальной безопасности России и является предметом роскоши.

– Взять те же iPhone. Это не средство связи, а роскошь. Американцы сознательно втягивают простых россиян с сети своей экосистемы, чтобы потом высосать все соки и контролировать каждый шаг. И наш долг защитить граждан, – рассказал Иванов.

В ближайшее время специалисты «Почты России» подготовят законопроект об увеличении НДС в 5-10 раз на смартфоны и компьютеры, которые производятся в недружественных странах.

При этом планируется обнулить налог на отечественные гаджеты – по оценкам экспертов, это позволит уже к 2030 году снизить долю западной продукции на отечественном рынке до 10 процентов.

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