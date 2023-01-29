Кризис не помеха — прибыль французских люксовых брендов в 2022 году составила рекордные 14 миллиардов

Несмотря на инфляцию во Франции группа люксовых брендов LVMH заработала в 2022 году рекордную сумму — свыше 14 миллиардов евро, передаёт France 2. Французский телеканал объясняет, что причина такого успеха заключается в экономическом росте азиатских стран, где появляется всё больше потенциальных покупателей предметов роскоши.

Астрономическая сумма, которая может вскружить голову: 14 миллиардов 84 миллиона евро. Вот чистая прибыль группы LVMH в прошлом году, ставшая рекордом. В разгар кризиса покупательной способности бренды Dior и Louis Vuitton не жалуются на недостаток покупателей. Так, сегодня днём на Елисейских полях выстраиваются в очередь перед магазинами — и нет, не из-за скидок.

ПОКУПАТЕЛЬ: Я купил бумажник и сумку за две с лишним тысячи евро.

ДРУГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ: За этот ремень я заплатил 800 евро.

ЖУРНАЛИСТ: А что вы думаете о кризисе покупательной способности?

ТРЕТИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Нет, я о нём вообще не думаю. Но я понял, что здесь это главная новость.

За два года LVMH практически вдвое увеличила свои продажи и в 2022 году достигла товарооборота в 79 миллиардов евро. Так чем же объясняется такая неслыханная популярность люксовых брендов? Прежде всего, новыми бутиками за границей: в Соединённых Штатах за два года открыли 188 новых магазинов, а 315 — в Азии, где стремительно растёт число потенциальных покупателей благодаря росту ВВП во многих странах.

ФРАНК ДЕЛЬПАЛЬ, профессор экономики Французского института моды (Париж): Почти по всему миру появилась клиентская база, у которой очень высокий уровень покупательной способности. Так что наблюдается скорее массификация люксового сектора, а не демократизация.

Примером может послужить Индия, где за 10 лет число миллионеров выросло в три раза. Сегодня мы общались с этой новой прослойкой богатых индийцев. Для них покупка вещей французских люксовых брендов — показатель роста социального статуса.

ЖИТЕЛЬНИЦА ИНДИИ: Это люксовая марка, и мы все хотим покупать люксовые марки.

ЖИТЕЛЬ ИНДИИ: Когда мы это носим, мы выделяемся из толпы. Вот почему мне нравится это носить.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ИНДИИ: Когда выходишь из дома с этой сумкой, все знают, где она куплена. Эта сумка вас выделяет.

Однако люксовый сектор зарабатывает миллиарды долларов, в то время как другие испытывают проблемы из-за украинского конфликта, что вызывает сильное недоверие со стороны общества. Глава LVMH хорошо это понимает.

БЕРНАР АРНО, генеральный директор LVMH: Мы выслушиваем критику, нас критикуют. Мы получаем доход, но платим большие налоги. Мы ежегодно выплачиваем 5 миллиардов налогов на прибыль по всему миру, примерно половина этой суммы приходится на Францию.

Компания также напоминает, что в прошлом году приняла на работу во Франции 15 тысяч человек, а в этом году должна нанять ещё 15 тысяч.

Дата выхода в эфир 27 января 2023 года.