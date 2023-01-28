Мнение: Спрос на айтишников, увольнения в ИТ-корпорациях и рост прибыли российских ОС

1. В России резко выросло число вакансий для айти-специалистов. Проблема не в отъезде «испуганных патриотов», а в том, что айти-отрасль восстанавливается и расширяется после прошлогоднего шока, из-за чего ей нужны свежие мозги (ссылка):



В России взлетел спрос на айтишников, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутинговых сервисов. Рост числа вакансий для IT-специалистов наблюдается с ноября и усилился в январе из-за возникшего риска запрета работы из-за границы.

По данным HeadHunter, с марта по октябрь 2022 года среднее количество вакансий не превышало 88 тысяч, а в ноябре выросло до 90 тысяч. За неполный январь было опубликовано 58,7 тысячи объявлений о работе для айтишников, что на 63 процента больше, чем в прошлом году. Представители сервиса ожидают дальнейшего роста по итогам января.

По их мнению, рост спроса в ноябре можно объяснить тем, что в этот момент у компаний «появилась определенность с IT-проектами на 2023 год». Кроме того, после объявления мобилизации часть специалистов решила переехать в другие страны, и им пришлось искать замену.

В «Авито Работе» рассказали, что по итогам 2022 года востребованность айтишников выросла на 7 процентов, а в январе — сразу на 52 процента.

2. А вот в США у айтишников не всё так хорошо. Акции больших айти-корпораций, так называемых техногигантов, резко обвалились в прошлом году. Прибыли тоже упали, и перспективы этих компаний стали намного пессимистичнее, чем в те недалёкие времена, когда они были локомотивами роста американского биржевого рынка.

Компания Алфавит (то есть Гугл) объявила на днях об увольнении более чем 10 тысяч человек (то есть 6% своей рабочей силы, ссылка). IBM собирается сократить 3900 человек, 1,5% от всех работников (ссылка).

Твиттер после покупки его Илоном Маском уволил уже около 80% сотрудников, более 6 тысяч человек (ссылка). Мета (Фейсбук) ещё в ноябре прошлого года уволил 11 тысяч человек, или 13% персонала (ссылка).



С американскими соцсетями, конечно, история особая. Они дискредитировали себя в глазах огромной части пользователей из-за откровенных нарушений свободы слова, массовых банов противников нынешней правящей Демократической партии США (на фоне создания привилегированных, не подверженных цензуре аккаунтов для демократов). Многие ушли из Фейсбука и Твиттера, компании лишились большого числа рекламодателей. С зарубежной аудиторией тоже проблемы: в России, например, Фейсбук и Твиттер забанили, а компания Мета (Фейсбук) и вовсе была заслуженно признана экстремистской (за свою поддержку русофобии). Также Мета ожидаемо провалила попытку переселить пользователей в ту убогую поделку, которую она пыталась выдать за виртуальную реальность.

Некоторые признаки указывают на застой в планетарном айти. Глобальные поставки смартфонов в прошлом году упали на 11,3%, ничего подобного ранее не бывало (ссылка). Полагаю, ситуация ещё выправится, но пока что человечество размножается недостаточно быстро и недостаточно быстро богатеет, чтобы обеспечить гарантированный рынок зажравшимся американским корпорациям, которые привыкли паразитировать на быстром росте отрасли.

Для уехавших в прошлом году из России айтишников и работавших в соцсетях гуманитариев, конечно, всё это не очень-то приятно. Найти работу на Западе стало сложнее, тогда как в России работы хоть отбавляй.

Кстати, вы читали уже свежую историю русской коммуны в Тбилиси (ссылка)? Я бы пересказал кратко суть их приключений, но я боюсь, что тогда ЖЖ и Дзен поставят на мой пост плашку 18+.

3. Российские компании массово переходят на российские операционные системы (ссылка):

Выручка российских разработчиков операционных систем по итогам 2022 года кратно выросла за счет спроса со стороны корпоративных потребителей, который стимулировали ужесточившиеся требования по импортозамещению и западные санкции. По итогам 2023 года разработчики ОС продолжат наращивать выручку, так как еще далеко не все компании успели выполнить новые требования, считают эксперты. Но в потребительском сегменте, признают продавцы и производители электроники, отечественные решения пока не пользуются большой популярностью.

Лично я раньше предпочитал виндоуз, однако продукция Микрософт с каждым годом раздражает меня всё сильнее своими багами. К примеру, последние месяцы виндоуз донимает меня звуками уведомлений, которые не сопровождаются никакими сообщениями — вот просто попискивает иногда, как спящая собака, и всё. Техподдержка даёт советы в духе «отключите на компьютере звук целиком».

Конечно, в русских операционных системах тоже есть досадные ошибки, это понятно. Однако если нет разницы, почему бы не перейти на отечественное тогда?