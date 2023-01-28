 

Грустный взгляд и истерики: как живет дочь Муцениеце после распада семьи

28.01.2023, 10:47, Разное
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И хотя брак
актеров сериала “Закрытая школа” Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
распался, бывшим супругам приходится общаться. У них подрастают двое
наследников — 10-ти летний Тимофей и 6-ти летняя Мия. И мама, и папа стараются
проводить как можно больше времени с детьми, однако после распада семьи делать
это намного сложнее.

Агата Муцениеце часто
рассказывает про характер своей дочери. По ее словам, Мия — очень нежный и
чувствительный ребенок. При этом, девочка не закрывается в себе и легко идет на
контакт. Однако, поклонники бьют тревогу — почему у девочки всегда грустный взгляд?

Бывшая жена Павла
Прилучного часто снимает Мию за каким-то занятием, которое она делает с
серьезным лицом. Именно поэтому кажется, будто девочка редко улыбается. Зато во
время недавней поездки в Дубай дочь Агаты Муцениеце проявила другую сторону
характера — упрямство и истерики. Девочка не хотела менять одежду на прогулках,
поэтому весь отпуск провела в одной футболке и шортах.

Агата Муцениеце с
понимаем относится к детским выходкам. Она старается сохранять особую связь с
детьми, пока они маленькие. По словам актрисы, детей нужно обнимать и целовать,
ведь совсем скоро они перестанут соглашаться на “нежности” с
родителями.


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