С оглядкой на Китай — Пентагон делает ставку на искусственный интеллект в новых автономных системах вооружений

Пентагон выпустил обновлённые рекомендации по разработке и эксплуатации автономного оружия, включая принципы и обязанности по разработке, тестированию и использованию различных систем с применением искусственного интеллекта. В рамках военной стратегии США первоочередное внимание сейчас направлено на инвестиции в развитие и внедрение искусственного интеллекта, особенно учитывая, что Китай намерен выйти в лидеры в этой сфере к 2030 году, пишет Defense News.



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США обновляют свою политику по автономным вооружениям с учётом новых достижений в сфере исследований искусственного интеллекта. Пентагон выпустил обновлённые рекомендации по разработке и эксплуатации систем автономного оружия, которые также включают в себя видение Министерства обороны в отношении этического развития искусственного интеллекта и требования в отношении дополнительных проверок для новых систем, пишет Defense News.

Первоначальная политическая директива, касающаяся автономных систем вооружения, была выпущена в 2012 году и устанавливала руководящие принципы и обязанности по разработке, тестированию и использованию этих систем, поясняется в статье. Однако за прошедшее десятилетие уже назрела необходимость обновить этот документ, пояснил директор Департамента по политике новых возможностей Майкл Горовиц.

По его словам, в базовую директиву были внесены «относительно незначительные разъяснения и уточнения», которые призваны обеспечить необходимый уровень прозрачности и гарантировать ответственное использование новейших технологий. «Одна из самых важных вещей, которая теперь включена в документ, — это драматическое, расширенное видение роли искусственного интеллекта в будущем американских Вооружённых сил», — также подчеркнул Горовиц.

Обновлённые рекомендации гарантируют, что политика Министерства обороны США в отношении разработки систем, включающих искусственный интеллект, будет соответствовать этой общей стратегии, и отражают приверженность их ответственному внедрению, пояснил он. При этом директива не запрещает определённые автономные возможности, а лишь требует, чтобы новые системы проходили вначале тщательное комплексное тестирование и проверку, рассказал Горовиц.

Для этого также предписывается создать специальную рабочую группу по автономным системам вооружения, которую возглавит заместитель министра обороны по политике. По словам Горовица, эта группа будет консультировать военное руководство в вопросах одобрения и ввода в применение новых систем, а также служить ресурсом для урегулирования проблем, если они появятся. «Мы считаем, что создание этой рабочей группы будет способствовать безопасному и ответственному созданию автономных систем вооружения», — заключил он.

Министерство обороны США в настоящее время уделяет первоочередное внимание инвестициям в сферу разработки и исследования искусственного интеллекта, особенно учитывая, что Китай активно стремится стать мировым лидером в этой области к 2030 году, отмечается в статье.

Прошлым летом Пентагон выпустил собственную стратегию по ответственному развитию искусственного интеллекта и его внедрению, в которой подробно описан план по смягчению и устранению влияния вероятных «непредвиденных последствий», которые могут возникают по мере того, как искусственный интеллект начинает играть всё более важную роль в военных технологиях. Основное внимание в этом документе уделяется «укреплению доверия» между людьми, принимающими решения, и системами искусственного интеллекта, заключает Defense News.