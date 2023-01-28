 

Огненные принты, дутые жилеты и карманы: почему антиутопическая мода в тренде на 2023 год

28.01.2023, 10:34, Разное
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Хэштег «антиутопическая мода» набрал порядка 330 миллионов просмотров в популярных соцсетях. На самом деле данная концепция не нова. Впервые тренд появился на рубеже двадцатого и двадцать первого века. Разбираемся, что он из себя представляет и почему вновь стал актуальным в 2023 году.

Кибер-направление

На Неделе моды именитые дизайнеры презентовали обилие футуристических и кибер-образов. Вместе такую концепцию можно объединить в одно понятие – «антиутопия». Суть заключается в создании причудливых образов людей из будущего: получеловеков-полуроботов.

В связи с этим используются такие материалы как кожа, винил. Вдохновляться можно образами из «Матрицы», копируя стиль Нео и Тринити. Собственно, так и поступали люди в начале нулевых.

Образы из «Голодных игр»

Второе направление антиутопии — это образы из фильма «Голодные игры». Как если бы у людей было мало ресурсов, не было возможности покупать новые вещи и они были вынуждены одеваться в то, что есть в наличии: даже если это что-то весьма поношенное и потрепанное, либо переработанное из старого, сделанное своими руками.

Как создавать антиутопические образы

Можно выбрать одно из вышеупомянутых направлений и следовать ему. Например, создавать лук человека из будущего, выбирая футуристические наряды причудливых форм. Например, дутые жилеты, вещи из кожи и латекса, нейлоновые плащи. Не забывать добавлять яркие элементы: например, «огненные карманы», оригинальную фурнитуру и т. д.

Либо можно придерживаться образов из «Голодных игр», концепция которого заключается в том, что человечество находится на грани вымирания. В таком случае используйте брюки и юбки карго, кофты с разрезами, искусственно состаренную, потертую одежду.

Здесь будут очень уместны многослойные образы. Вы можете одновременно надевать брюки и юбку, рубашку и свитер либо жилетку, и добавлять другие предметы одежды.

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Почему вернулась мода на антиутопию

Эксперты по моде и красоте склоняются к мысли, что антиутопия — это обеспокоенность по поводу туманного будущего. Пока в сознании многих людей оно представляется мрачным и неопределенным.

Также наблюдается тренд на экологичность. Это означает, что приветствуются образы из переработанных вещей. Вместо того, чтобы приобретать все новые и новые изделия, рекомендуется подумать над тем, как подарить жизнь старым.

Антиутопическая мода отчасти помогает людям, которые оказались в сложном финансовом положении, сэкономить деньги и избежать лишних трат на одежду.


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