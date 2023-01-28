 

В 2023 году по США прокатится волна массовых увольнений

28.01.2023, 5:19, Разное
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2023-й год станет годом массовых увольнений на рынке труда в США, пишет Newsweek. Издание отмечает, что это особенно актуально для технологических компаний, многие из которых уже анонсировали массовые сокращения. Дополнительным фактором для напряжённости может стать рецессия, вероятность которой эксперты признают высокой.


AP

Последние несколько лет стали весьма турбулентными для рынка труда в США, пишет Newsweek. Однако в 2023 году американским трудящимся нужно особенно тщательно держаться за свои рабочие места в свете надвигающейся рецессии, способной перекроить экономику страны. Согласно опросу, проведённому компанией Redfield & Wilton Strategies, 64% американцев не намерены менять работу в этом году: свою роль в нежелании смены работы сыграла в том числе растущая экономическая неопределённость.

В 2023 году в США снова ожидаются волны массовых увольнений, особенно в технологическом секторе, пишет издание. Компания Microsoft уже объявила о намерении сократить штат на 10 тыс. сотрудников. Другие крупные компании также анонсировали масштабные сокращения: Amazon планирует уволить 18 тыс. человек, Meta* — 11 тыс. человек. В Twitter, недавно купленный Илоном Маском, уже сократили половину персонала.

По словам эксперта Джона Блевинса, массовые увольнения связаны с эффектом от пандемии. «Мы всё ещё ощущаем последствия от приостановки экономики в 2020 году и возобновления её работы в 2021 году», — приводит издание слова Блевинса. Эксперт отметил, что в начале пандемии количество рабочих мест в технологическом секторе резко выросло и было нанято много новых сотрудников, однако сейчас столько людей уже не требуется.

Как отмечает Newsweek, сокращения в технологическом секторе могут не пугать сотрудников других отраслей, однако возможность рецессии беспокоит уже куда более широкие слои трудящихся. Согласно проведённому изданием опросу, 57% американцев опасаются потерять работу из-за рецессии. По словам экономиста Бена Циперрера, рецессия в США может начаться, в случае если ФРС будет излишне агрессивно повышать ключевую ставку, а также если республиканцы смогут протолкнуть в конгрессе решение о массовом сокращении государственных расходов.

По мнению Джона Блевинса, вероятность рецессии в США высока, однако первые признаки говорят о том, что рецессия будет мягкой. Блевинс отмечает, что рецессия будет смягчена за счёт накопленных компаниями резервов, трудностей с поиском высококвалифицированных сотрудников и низкого уровня безработицы.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

 


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