Надёжный маркер – Личное мнение

Известная актриса Брутян, ставшая избранницей Прилучного вместо Агатки, срочно сообщила, что каждый день получает цветы от Пашки.

Кака романтика! Но дело не в этом.



Фото: Соцсети

Муж не просто так дарит ежедневно цветы, дело не в цветах даже, а в чудесном внимании Павла к своей новой жене.

Оказывается, как-то раз Брутян обмолвилась, что любит свежие цветы. Вот, как было дело:

«Прощаясь и благодаря всех, я произнесла: „очень люблю, когда в доме красивые свежие цветы“. Я и подумать не могла, что Паша запомнит эту фразу».

А Паша не просто запомнил, но и принял к действию. Вот это любовь! Агатке-то каждый день, небось, не дарил цветы.

Понятно, что все эти сюсюканья выглядят немного по-Бузовски, но что хорошего во всей ситуации?

В тот день, когда свежие цветы в доме не появятся, Брутян может напрячься и начать анализировать происходящее в отношениях.

Почему не подарил? Занят был? Где? Кем?

Отмазки типа «закрутился», «магазин был закрыт» и так далее тут не прокатят. Всегда мог, всегда успевал, а теперь не смог?

Что, цветы завяли и прошла любовь?

Повезло, короче, Брутян — у неё есть надёжный маркер отношения к себе мужа.

А как вы понимали, что любовь заканчивается?

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