Надёжный маркер – Личное мнение
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Известная актриса Брутян, ставшая избранницей Прилучного вместо Агатки, срочно сообщила, что каждый день получает цветы от Пашки.
Кака романтика! Но дело не в этом.
Фото: Соцсети
Муж не просто так дарит ежедневно цветы, дело не в цветах даже, а в чудесном внимании Павла к своей новой жене.
Оказывается, как-то раз Брутян обмолвилась, что любит свежие цветы. Вот, как было дело:
«Прощаясь и благодаря всех, я произнесла: „очень люблю, когда в доме красивые свежие цветы“. Я и подумать не могла, что Паша запомнит эту фразу».
А Паша не просто запомнил, но и принял к действию. Вот это любовь! Агатке-то каждый день, небось, не дарил цветы.
Понятно, что все эти сюсюканья выглядят немного по-Бузовски, но что хорошего во всей ситуации?
В тот день, когда свежие цветы в доме не появятся, Брутян может напрячься и начать анализировать происходящее в отношениях.
Почему не подарил? Занят был? Где? Кем?
Отмазки типа «закрутился», «магазин был закрыт» и так далее тут не прокатят. Всегда мог, всегда успевал, а теперь не смог?
Что, цветы завяли и прошла любовь?
Повезло, короче, Брутян — у неё есть надёжный маркер отношения к себе мужа.
А как вы понимали, что любовь заканчивается?
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Источник: Лена Миро
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