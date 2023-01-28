 

Люди бьют тревогу: пропал Дмитрий Борисов

28.01.2023, 0:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почти месяц назад, то есть в конце декабря, Первый канал показал последний выпуск ток-шоу “Пусть говорят”, ведущим которого является Дмитрий Борисов. Тогда россияне видели шоумена в последний раз. А когда после новогодних праздников в эфир вернулись многие передачи первой кнопки, “Пусть говорят” среди них не оказалась.

Что же случилось? Люди предположили, что передача не вернулась в сетку Первого канала из-за Дмитрия Борисова, который не появляется и в соцсетях. Последняя публикация телеведущего в популярной социальной сети была лишь 14 января. Поклонники забили тревогу. Они начали переживать за 37-летнего шоумена.

Кстати, после новогодних каникул не вернулась в эфир Первого канала передача “Время вспомнить”, которую ведет Александр Гордон. Однако можно с уверенностью сказать, что 58-летний телеведущий уже вернулся к работе, поскольку на первой кнопке выходят новые выпуски шоу “Мужское / Женское”.

Ранее россияне обсуждали внешний вид Дмитрия Борисова. Явившись на светское мероприятие, ведущий “Пусть говорят” шокировал публику лишними килограммами. Люди начали думать, что у продюсера начались какие-то проблемы со здоровьем. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.20 / Скандалы: Микроавтобус на стероидах

11.01.21 / Доставка «Гитлер-кебаб» в Гамбурге просуществовала 12 минут с момента открытия

18.07.22 / Согласно опросам, большинство американцев не одобряют работу Байдена

20.05.21 / Принц Уильям привился от коронавируса

12.05.22 / Мнение: Вторая страница Гугл

11.01.22 / Россиян может ожидать нерабочий февраль

24.08.20 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

20.09.20 / Русскоязычные СМИ Канады

22.05.21 / Отвлекаем мозг: как мы сами усложняем жизнь, которая на самом деле простая

25.08.22 / Мнение: Клеветнические измышления про фейки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика