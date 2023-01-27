Актриса Дарья Мороз приступила к съемкам своего режиссерского дебюта

Актриса Дарья Мороз дебютирует как режиссер — российская кинозвезда уже приступила к съемкам своего первого мини-сериала под названием “Секс. До и после”. По словам создателей, это ироничная коллекция новелл о людях и их отношениях, рассказывающая о том, что приводит к сексу, и что происходит сразу после него.

Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное, – говорит Мороз о первой новелле. – Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после. Все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций. У нас потрясающий пул артистов и крутая производственная команда. Я верю, что все вместе мы сделаем классное зрительское кино. И я очень благодарна Славе Дусмухаметову, который, почему-то, предложил этот проект именно мне. Для меня это первый режиссерский опыт и пока немножко страшновато, но, я, неожиданно для себя, чувствую себя на своем месте.

В сериале снимутся сама Дарья Мороз, а также Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Кристина Александрова, Кирилл Власов и другие актеры. Креативным продюсером проекта выступает Антон Морозенко, работавший над “Холопом” и “Универом”.

Съемки драмеди “Секс. До и после” пройдут в Москве и продлятся до конца марта. Эксклюзивная премьера в онлайн-кинотеатре Okko запланирована на 2023 год.