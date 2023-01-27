 

Чем удивил рынок новостроек в 2022 году

27.01.2023, 13:12, Разное
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В минувшем году на рынке новостроек Москвы было зафиксировано сразу несколько рекордов, в том числе аномально высокий спрос в течение первого квартала. Рассказываем о самых заметных событиях на рынке в 2022 году.

Максимум новых жилых комплексов.

В прошлом году в столице было запущено 83 новостройки – рекордный показатель за четыре года. Для сравнения, в 2021 году началось возведение 76 комплексов.

Более половины новых ЖК относится к классу “комфорт”. Самым активным застройщиком в 2022 году стала группа “ПИК”.

Рекордное предложение.

К январю в столичных новостройках в реализации находилось более 70,4 тыс. лотов. Столь высокие цифры объясняется тем, что в 2022 году на рынок были выведены проекты, реализацию которых приостановили на время пандемии.

Основная часть лотов в продаже – 52,4 тыс. – предлагается в новостройках внутри МКАД.

Ажиотаж в первом квартале.

В январе-марте покупатели приобрели 38,5 тыс. лотов в столичных новостройках. Это рекордный показатель за весь период наблюдения за первичным рынком.

Относительно аналогичного периода 2021 года количество сделок выросло на 22%.

Парад скидок.

Во втором полугодии количество сделок резко сократилось. Застройщикам пришлось пойти на уступки покупателям, в том числе массово запустив скидочные компании.

Средний размер дисконта к концу года составляла 15-20%, а максимальный – беспрецедентные 35%.

Сейчас в жилых комплексах внутри МКАД до 39% лотов в новостройках предлагаются со скидкой. В Новой Москве дисконт действует примерно на каждую четвертую квартиру.


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