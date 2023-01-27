 

“Я бы не смогла”: Проболтавшаяся о сурмаме Орлова предъявила родившую ребенка женщину

27.01.2023, 13:11, Разное
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Беременность экс-солистки “Блестящих” наделала очень много шума! Россиян шокировал тот факт, что знаменитая блондинка решилась на второго ребенка после 40 лет. Неудивительно, что вокруг Ольги Орловой стала ходить масса слухов, а некоторые принялись обвинять ее в том, что она водит народ за нос.

Не все поверили в то, что артистка сама вынашивает ребенка, поэтому и пошли разговоры о накладном животе. Более того, кто-то стал подозревать звезду в привлечении к появлению ребенка на свет суррогатной матери. Из-за этого она даже пару раз проболталась на этот счет, заверив, что будет рожать малыша сама.

Несмотря на то, что время от времени Ольгу Орлову приводят в ярость нападки россиян, она решила от них не закрываться: звезда “Дома-2” все равно общается с поклонниками, рассказывает новости из будней будущей мамочки и отвечает на вопросы. На днях одна из фанаток спросила у певицы о том, почему работающие женщины осуждают неработающих.

Экс-солистка “Блестящих” ответила, что не важно, чем занимается человек. Любой его труд кому-то дается легко, а кому-то – не очень. В своем ответе она предъявила родившую ребенка женщину, которая занимается домашними делами и воспитанием, а потом заверила, что это труд, который ей тяжело дается.

“Я бы никогда не смогла быть домохозяйкой”, – призналась Ольга Орлова.


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