 

“Алла не знала”: Удравшая в Израиль из-за опального мужа Пугачева страдает день и ночь

27.01.2023, 13:10, Разное
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Примадонна отечественной эстрады уже не первый месяц живет в Израиле. Многие говорят, что отъезд из России был вынужденным решением: мол, артистка не могла не поддержать опального мужа, которого после скандальных слов на родине не ждут, а потому и удрала. Некоторых знаменитостей поступок Аллы Пугачевой даже восхитил!

Но испытывает ли такие же эмоции сама певица от своих действий? Наталья Фатеева в разговоре с журналистами поделилась мнением о том, что в Израиле ее коллеге хорошо с точки зрения медицины и климата, но в остальном она там несчастлива. Впрочем, по ее словам, и на родине Примадонна чувствовала бы себя так же.

Дело в том, говорит артистка, что Алла Пугачева – человек, как и все мы. А сейчас, мол, сложно встретить поистине счастливы людей. Собственно, и певица, возможно, находится в подобном настроении. Так что, если верить ее словам, Алла Пугачева страдает день и ночь – и в России, и в Израиле.

При этом актриса акцентировала внимание на том, что ее слова сказаны не от плохого отношения к коллеге по творческому цеху. Наоборот, Примадонна у нее всегда вызывала восхищение! Она даже бывала на ее выступлениях.

“Мне она нравилась во всех вариантах. Алла не знала, что я присутствую в зале. Я ей не докладывала”, – поделилась воспоминаниями о Пугачевой звезда.


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