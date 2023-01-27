Лучший способ следовать модной тенденции прозрачности: как включить в образ рукава из тюля – тренд весны 2023

2023 год — прекрасное время для создания элегантных и женственных образов. Есть много актуальных трендов, которые позволят вам справиться с данной задачей. Например, рукава из тюля. Обычно подобный декор можно было увидеть исключительно в бальных платьях, в контексте свадебных образов. Сегодня же можно интегрировать вещи с рукавами из тюля в лук в любом стиле. Вдохновляемся идеями.

Маленькое черное платье

Этот предмет гардероба является универсальным, поскольку подходит для создания офисно-деловых, вечерних луков. Порой маленькие черные платья выглядят строго и лаконично. Но если вы добавите такую деталь как рукава из тюля, то увидите, как изменится концепция и насколько мягче и женственнее станет образ.

Не бойтесь рассматривать самые изысканные варианты такого декора. Например, более элегантным получается образ с черным платьем с рукавами-воланами из тюля. Выберите изделие длины миди с высокой горловиной, и можете смело отправляться на торжественное мероприятие.

Если же нужно презентовать менее формальный лук, тогда рассмотрите платье с многослойными пышными рукавами из тюля, с открытыми плечами и полупрозрачной вставкой из того же тюля в зоне декольте.

Кофта с декорированными рукавами

Если нужен яркий вечерний образ, тогда рассмотрите вариант кофты с декорированными рукавами из тюля. Речь идет об украшении стразами и блестками, с принтом в горошек. Тогда ваш лук получится еще более самобытным и экстравагантным.

Яркие цвета

Если вас не слишком привлекают черно-белые комбинации, тогда вы вполне можете сделать выбор в пользу разноцветной одежды. В данном случае яркое изделие, да еще и с пышными рукавами из тюля сделает ваш образ максимально запоминающимся.

Например, смело и экстравагантно смотрится платье в пол с горизонтальными полосками разных цветов. Очень пышные многослойные рукава на три четверти из тюля станут уместным дополнением. Учтите, что платье подобного фасона добавляет объема в верхней части. Поэтому оно больше всего подойдет для девушек с узкими плечами.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полупрозрачная кофта

Весной 2023 года в тренде будут изделия из полупрозрачных материалов. Тюль — как раз один из таких. Проблема заключается только в том, что само по себе полупрозрачные вещи носить нельзя: нужно надевать что-то под низ.

Хорошее сочетание получается при совмещении непрозрачного кроп-топа (например, из трикотажа или атласа) с полупрозрачной кофтой из тюля. В кофте должны быть объемные элементы — тогда будет акцент на женственности, элегантности, романтичности.

С украшением из жемчуга

Модницы помнят, что в прошлом году был основным трендом в плане декора. В этом году жемчуг по-прежнему сохранит свои лидерские позиции. В связи с этим можете смело пополнять гардероб вещами, инкрустированными данным камнем. Хорошее решение — это белоснежная блуза с полупрозрачными рукавами из тюля, украшенными жемчугом. Такое красивое изделие можно сочетать не только с классическими юбками и брюками, но также и с обычными джинсами (желательно прямого кроя).

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Не менее красиво смотрится блуза оттенка металлик, со стальным отливом. Она хорошо впишется в офисно-деловой лук и подойдет также для свидания.

Свадебное платье

Когда речь идет о таком материале как тюль, то сразу вспоминаются либо балерины, либо невесты. Действительно, рукава из такого материала очень уместны в контексте свадебного платья. Такая деталь делает образ более легким, воздушным, нежным, романтичным. Вы можете выбрать любой фасон, который вам больше по душе. Например, это может быть платье закрытого типа с длинными рукавами из тюля, которые будут прилегать к телу.

А можно отдать предпочтение наряду с открытыми плечами и с пышными рукавами-воланами. Такой фасон тоже в моде.