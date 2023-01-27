V-образная стрижка на длинные волосы – главный хит весны 2023: какие вариации в моде и что выбрать под свои локоны

Если вы давно задумываетесь о смене имиджа, то предстоящая весна-2023 — самое подходящее время это сделать. Если у вас длинные волосы, тогда рекомендуется поближе присмотреться к трендовой нынче стрижке под названием «лисий хвост», или «кобра». Разбираемся в ее особенностях и определяемся с наилучшим вариантом, исходя из структуры своих локонов.

Отличительные особенности

«Лисий хвост», или «кобра» – это стрижка V-образной формы. Локоны состригаются таким образом, что самые длинные прядки находятся сзади ровно по центру. По обе стороны от лица располагаются самые короткие прядки. Они состригаются лесенкой по направлению вниз, образуя плавный переход от более коротких к более длинным.

Преимущество данной стрижки заключается в том, что она подходит представительницам прекрасного любого возраста и с любой структурой волос. Независимо от того, какие у вас локоны — вьющиеся или прямые, тонкие или толстые, — вы сможете выбрать оптимальный для себя вариант.

Плюсы и минусы

Как и любая прическа, данная имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с плюсов. Такая стрижка всегда гарантирует вам эффектный внешний вид. Не нужно тратить много времени на укладку, делать прически на собранные волосы. Просто распустите локоны — и у вас уже красивая прическа.

Благодаря V-образной форме вытягивается силуэт. А это означает, что миниатюрные девушки с такой стрижкой кажутся визуально выше.

Из минусов можно выделить, что такая прическа не слишком подходит тем, у кого очень редкая шевелюра. Волосы могут быть тонкими по структуре, но их должно быть достаточное количество для создания объема.

Еще один недостаток — с такой прической может быть проблематично заплести локоны в косичку. В целом возникнут сложности с созданием причесок на собранные волосы. Поэтому если в вашей организации существует строгий дресс-код, предполагающий собранные волосы, тогда такой вариант вам не очень подойдет.

Для тонких волос

Если у вас тонкие, не слишком густые волосы, тогда вам лучше выбрать многослойную стрижку. Пусть локоны ниспадают ярусами, «лесенкой». Только тогда прическа будет выглядеть пышной, объемной.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Желательно делать начес у корней, завивать волосы по всей длине. Рассмотрите вариант с челкой. Тогда стрижка будет смотреться еще более эффектно.

Для густых локонов

Если у вас очень густые волосы, то вам нужно обязательно проредить их кончики, чтобы убрать лишний вес. В противном случае будете ощущать большую нагрузку в макушечной зоне.

Обратите внимание, что если у вас густые ровные волосы, тогда вы можете начинать формировать V-образную форму не выше плеч, а ниже. В таком случае у вас будет возможности собирать локоны в хвост или даже заплетать косичку.

Для прямых и вьющихся

Если у вас от природы вьющиеся волосы, тогда не пытайтесь их распрямить при наличии такой стрижки. Пусть локоны завиваются естественным образом. Если технология стрижки соблюдена, тогда они сами будут укладываться в красивую прическу. У вас же получится воздушный, женственный, романтичный образ.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если у вас ровные прямые волосы, следите за тем, чтобы не было посеченных концов. Кончики нужно проредить. В данном случае от челки можно отказаться. От вас требуется только одно: следить за тем, чтобы локоны были мягкими, гладкими, шелковистыми, чтобы не пушились.

Окрашивание

Если хотите навести красоту, то можете попробовать любой вид окрашивания. Эффектнее всего в контексте данной стрижки смотрится мелирование, колорирование, омбре. Рассмотрите переход волос из одного оттенка в другой. Например, у вас могут быть более темные локоны у корней и более светлые ближе к кончикам. Создайте блики, осветлив отдельные прядки.

Если есть желание создать яркий образ, тогда рассмотрите неестественные для волос оттенки. Например, это может быть синий, фиолетовый, зеленый и т. д.