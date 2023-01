СМИ: Ubisoft работает над Far Cry 7, а также над новой многопользовательской игрой

Ubisoft начала работу над седьмой частью Far Cry, а также над неназванной многопользовательской игрой. Об этом пишет Insider Gaming со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

При Дэе Хэе, креативном директоре Project Talisker, две игры должны были быть объединены в один проект. Однако после ухода Хэя было принято решение о создании двух игр: Project Talisker 7 для одиночной игры под кодовым названием Project Blackbird и Project Maverick, в которую можно было бы играть в многопользовательском режиме. Считается, что Ubisoft Montreal активно участвует в разработке обеих игр.

Ходят слухи, что действие Project Mavericks будет происходить на Аляске. В игре будет использована механика в стиле Far Cry. Сюжет седьмой части франшизы может разворачиваться в той же среде, что и мультиплеер, хотя подтверждения этому нет. Far Cry 6 выйдет 6 октября 2021 года. Джанкарло Эпосито – актер, сыгравший одну из главных ролей. Он наиболее известен по сериалу “Во все тяжкие” (Breaking Bad), а также “Лучше звоните Солу” (Better Call Saul).