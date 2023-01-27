 

Консультанты и агенты на финансовых рынках также будут доступны для негосударственных пенсионных фондов

27.01.2023, 12:25, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий негосударственным пенсионным фондам доступ к информации о финансовом рынке. Документ опубликован на портале правовой информации.

Частные пенсионные фонды смогут использовать документ в качестве инструмента для объединения консультационных и информационных услуг на финансовом рынке и иной деятельности в интересах другого лица. Данное соглашение также может включать деятельность, связанную с обязательным пенсионным страхованием и негосударственным пенсионным обеспечением. Негосударственные пенсионные фонды также могут выступать в качестве агентов по погашению, обмену и выдаче инвестиционных паев.

Эти новые услуги могут предлагаться негосударственными пенсионными фондами только в том случае, если их общее годовое вознаграждение составляет не более 50% от средней суммы выплат за последние три года, без учета взносов НПО или обязательного пенсионного страхования. За соблюдением этого лимита будет следить Банк России. НПФ также может выступать в качестве агента при выполнении сразу нескольких требований. В агентском договоре указывается, что фонд может заключать, изменять или сопровождать договоры только в интересах основного юридического лица. Фонд не может нести ответственность по договорам с третьими лицами, которые он заключил в качестве агента. Фонд не может получать оплату от третьих лиц за выполнение своих обязательств по договорам, которые он заключил в качестве агента. Данное ограничение должно устранить дополнительный риск, связанный с агентской деятельностью, как для клиентов, так и для фонда.

Согласно пояснительной записке, прилагаемой к данному документу, расширение деятельности НПФ облегчит и снизит стоимость взаимодействия между НПФ, клиентами, работодателями и НПФ. Это также должно повысить конкурентоспособность НПФ на рынке сбережений. НПФ может интегрироваться с поставщиками услуг для повышения своей привлекательности. НПО станет “драйвером как пенсионного рынка, так и смежных рынков сбережений и предоставления социальных услуг”. Это приведет к повышению интереса к НПО со стороны граждан.


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