Образ дня: Брэд Питт в оранжевом пуховике на съемках фильма в Нью-Йорке

Накануне папарацци поймали 59-летнего стилягу Брэда Питта в Нью-Йорке на съемочной площадке нового триллера, который, предположительно, называется “Волки”. На снимках, доступных в нашем Telegram-канале, Питт запечатлен в непривычном для себя кричащем аутфите: фиолетовом свитере, коричневых флисовых джоггерах в стиле “пэтчворк”, классических белых кедах, салатовой шапке-бини и ярко-оранжевом пуховике. Неизвестно, экранный ли это образ, или актер решил поэкспериментировать с повседневным гардеробом и добавить более яркие цвета.

Известно, что в новой ленте Питт снимается вместе с Джорджем Клуни. Режиссером картины выступает постановщик блокбастера “Человек-паук: Возвращение домой” Джон Уоттс.

Летом Брэд Питт удивил фанатов гораздо более смелым стильным экспериментом. На премьере фильма “Быстрее пули” в Берлине он появился в юбке. Кстати, на днях другой голливудский красавчик — Роберт Паттинсон — тоже примерил мужскую юбку. После минувшего показа Dior его образ обсудили все, кому не лень.