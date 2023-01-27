 

Образ дня: Брэд Питт в оранжевом пуховике на съемках фильма в Нью-Йорке

27.01.2023, 12:05, Разное
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Накануне папарацци поймали 59-летнего стилягу Брэда Питта в Нью-Йорке на съемочной площадке нового триллера, который, предположительно, называется “Волки”. На снимках, доступных в нашем Telegram-канале, Питт запечатлен в непривычном для себя кричащем аутфите: фиолетовом свитере, коричневых флисовых джоггерах в стиле “пэтчворк”, классических белых кедах, салатовой шапке-бини и ярко-оранжевом пуховике. Неизвестно, экранный ли это образ, или актер решил поэкспериментировать с повседневным гардеробом и добавить более яркие цвета. 

Известно, что в новой ленте Питт снимается вместе с Джорджем Клуни. Режиссером картины выступает постановщик блокбастера “Человек-паук: Возвращение домой” Джон Уоттс. 

Летом Брэд Питт удивил фанатов гораздо более смелым стильным экспериментом. На премьере фильма “Быстрее пули” в Берлине он появился в юбке. Кстати, на днях другой голливудский красавчик — Роберт Паттинсон — тоже примерил мужскую юбку. После минувшего показа Dior его образ обсудили все, кому не лень. 


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