 

Глава Татарстана перестал быть президентом и стал Эль Президенте

27.01.2023, 9:33, Разное
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Госсовет Татарстана 27 января утвердил поправки в Конституцию республики.

После вступления поправок в силу, руководитель Татарстана перестанет называться президентом, в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Согласно обновлённом тексту Конституции, наряду с прочими изменениями должность главы республики будет именоваться «глава – Эль Президенте Республики Татарстан».

Должность главы государства носит такое название в ряде испаноязычных стран. Почему именно этот вариант был выбран в Татарстане, не уточняется – это стало сюрпризом для всех обозревателей и экспертов. Однако формально новые требования федерального центра были выполнены, уточняют юристы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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