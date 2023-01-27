Сито для красивых кудряшек: лайфхак из соцсетей и мнение экспертов

За последние несколько лет мы узнали множество советов по красоте, от создания упругих локонов с помощью влажных салфеток до трюков с феном для увеличения объема.

Сегодня предлагаем рассмотреть еще один лайфхак для волос, который заключается в использовании ситечка для откидывания пасты.

Все гениальное просто

Весь секрет заключается в том, что девушка помещает влажные волосы в сито для пасты, наклоняя голову и удерживая посуду за макушку. Затем с помощью фена создает поток тепла, что позволяет не только высушить волосы, но и создать объемные и ровные локоны.

Это наиболее эффективно для кудрявых волос, так как техника повторяет действие насадки-диффузора, а сито действует как проводник для равномерного распределения тепла и создает равномерный рисунок завитков.

А вот обладательницам волнистых и прямыми волосами этот трюк не поможет обзавестись кудряшками, но вместо этого могут увидеть большой объем и аккуратные волны.

Меры предосторожности

Поскольку ситечки изготавливаются из металла, они будут хорошим проводником тепла. Когда вы нагреваете их феном, они наносят дополнительный вред вашим волосам. Поэтому пользуйтесь большим количеством термозащитного средства и используйте фен только на низкой или средней мощности.

Нагревание волос может привести к повреждению, ведущему к секущимся кончикам и сухости. Для создания хороших локонов лучше использовать диффузор и хороший спрей, чтобы зафиксировать локоны.

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Всегда лучше использовать профессиональные инструменты для укладки волос, поскольку ожидается, что серьезные компании будут соблюдать строгие стандарты, а их продукция тщательно тестируется перед продажей.

Заключение

Хотя хак и выглядит забавной идеей, лучше оставить сито в кухонном шкафу и вместо этого использовать традиционные и более безопасные методы.

В частности, волосы можно накрутить на влажные салфетки или просто заплести на ночь тонкие косички.