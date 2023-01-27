Пучок с банданой и конский хвост: эффектные SOS-прически, когда нет времени мыть голову

Обладательница длинных волос точно знает, что мытье головы сложно назвать быстрым занятием, особенно если сразу приводить себя в порядок, используя фен и утюжок. Бывают дни, когда вы просто не укладываетесь во времени, или предпочитаете отложить мытье головы на день из-за тренировок. Нет особого смысла тщательно укладывать волосы, если на следующий день снова их нужно будет мыть. К счастью, есть прически, которые идеально скроют недостатки, когда нет времени для водных процедур.

Высокий хвост

Несколько лет назад высокий конский хвост был модным, почти все так носили волосы. Мы любим эту прическу не только потому, что она такая практичная, но и потому, что ретро-стиль актуален на все времена. Вы можете собирать пучок в последний день перед мытьем головы. И все, что нужно сделать, – это приподнять волосы на макушке, а может, немного подкрутить их. Чем больше вы расчесываете волосы на голове, тем сильнее усиливаете эффект сальности – поэтому желательно сделать наоборот. Просто приподнять их на макушке, прежде чем собирать пряди вместе. Для закрепления прядей можно использовать резиночку или невидимки.

Платок с пучком

Поскольку пряди на макушке больше всего выдают состояние волос, откажитесь от расчесывания и соберите их в небольшой пучок. Но если волосы не слишком густые или пряди прямые, потребуется добавить яркий аксессуар. В этом случае удачным выбором станет модный в наши дни платок. Вы можете использовать его, чтобы скрыть самую проблемную область около корней, зафиксировать пучок и в целом, придать прическе оригинальный внешний вид. Достаточно менять время от времени платок, чтобы вновь удивить окружающих свежестью и новизной.

Широкая повязка на голову

В то время как платок действительно подходит для более повседневных молодежных нарядов, повязки на голову уже идеально подходят для женственных, красивых и элегантных ансамблей. В то же время с этими аксессуарами не помешает быть аккуратнее. Если вы прижмете пряди к макушке резинкой для волос, то этим только подчеркнете их жирные, лишенные объема корни. Поэтому их желательно скрыть более широкой резинкой, а желательно еще и немного приподнять. Для этого сначала нужно отодвинуть резинку немного назад, а затем вернуть вперед. В этом случае повязка служит как обычный ободок, только более эффектный, мягкий и удобный.

Обратная двойная коса

Плетение косы — хороший выбор в последний день перед мытьем головы. Несмотря на то, что обычно косы подчеркивают плачевное состояние корней волос, есть лайфхак, который позволит обойти этот нежелательный эффект. Кстати, это не недостаток, когда речь идет о тугих косах, такие прически не подчеркивают сальность волос. Даже наоборот, гораздо легче заплести волосы, когда они еще не были вымыты, поэтому если вы еще новичок, то попробуйте себя в плетении именно на второй-третий день после мытья.

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Для разнообразия можно попробовать сделать интересное обратное плетение. Соберите хвостик на затылке и закрепите его при помощи силиконовой резинки. Немного вытяните пряди, чтобы придать объем. Соберите остальные волосы в хвост. Разделите верхний хвостик на две половины и зафиксируйте резинкой под нижним хвостиком. Теперь снова разделите верхний хвостик на две части и повторите процедуру.

Полупучок на макушке

Полупучки популярны во все времена, а также они невероятно практичны, особенно если вы хотите отложить мытье головы на день. Отделите волосы на макушке. Дальше у вас есть несколько вариантов. Просто собрать пучок на затылке, несколько ослабив пряди после того, как зафиксируете их резинкой. Чтобы получить более праздничный и оригинальный вариант, разделите прядь на две половинки. Проплетите обратную косу и вытяните пряди, чтобы получить эффект объема. И наконец, соберите волосы в пучок на затылке. Можно немного завить пряди, которые остались распущенными.

Пучок и коса

Если с плетением у вас пока идет не очень хорошо, не расстраивайтесь. Есть прически, на которых вы можете легко попрактиковаться в этой технике, и весьма успешно использовать их в последние дни перед мытьем головы. Соберите волосы в пучок, после чего перекиньте свободные пряди на плечо и заплетите прямую или обратную косу. Затем закрепите конец косу резиночкой или ленточкой. Оставьте ее в свободном состоянии или оберните ею пучок, зафиксировав невидимками.